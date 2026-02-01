Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que fue capturado junto con su padre, Adrián Conejo Arias, por agentes federales en Minneapolis la semana pasada y enviado con él a un centro de detención en Texas, regresó a casa este domingo, después de que un juez ordenara su liberación.

“Estoy feliz de poder finalmente volver a casa”, dijo Conejo Arias a la cadena ABC News, mientras abordaba con su hijo su vuelo en San Antonio de regreso a Minneapolis.

Videos exclusivos del medio mostraron a Conejos Arias, originario de Ecuador, cargando al pequeño en brazos mientras abordaba un avión de regreso a Minneapolis.

Five-year-old Liam Conejo Ramos and his father, Adrian Conejo Arias, asylum seekers who were detained last week in Minnesota, boarded a plane in Texas early on Sunday.



"I'm happy to finally be going home," Conejo Arias told ABC News' John Quiñones as the pair boarded their… pic.twitter.com/UkIsewXxin — ABC News (@ABC) February 1, 2026

El representante Joaquín Castro explicó en X que él pasó por Liam y su padre anoche y esta mañana los escoltó de regreso a Minnesota. "Liam ya está en casa. Con su gorro y su mochila", señaló.

Castro agradeció a todos los que exigieron la liberación de Liam y aseguró que "no nos detendremos hasta que todos los niños y sus familias estén en casa". El demócrata compartió fotos de Liam y su padre, ya en casa.

Yesterday, five-year-old Liam and his dad Adrian were released from Dilley detention center. I picked them up last night and escorted them back to Minnesota this morning.



Liam is now home. With his hat and his backpack.



Thank you to everyone who demanded freedom for Liam. We… pic.twitter.com/XmUvXEthma — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Imágenes de Liam Conejo Ramos, con un gorro de conejo y una mochila de Spiderman, rodeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el pasado 20 de enero, provocaron aún más indignación sobre la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota.

Liam y su padre fueron trasladados al centro de detención de Dilley, en Texas.

La semana pasada, Castro compartió imágenes de una visita que hizo al centro, donde se veía a Liam dormido.

Castro expresó su preocupación porque el padre de Liam le dijo que el niño estaba deprimido y pasaba la mayor parte del tiempo dormido.

El juez federal de distrito Fred Biery, con sede en San Antonio y designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, ordenó el sábado que Liam y su padre fueran liberados y devueltos a casa “lo antes posible”.

En su fallo, Biery dijo que “el caso tiene su origen en la estrategia gubernamental mal concebida e incompetente de establecer cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a niños”.

El mismo juez había dictaminado previamente que el niño y su padre no podían ser expulsados de Estados Unidos, al menos por ahora.

La familia de Liam tiene una solicitud de asilo en Estados Unidos pendiente que le permite permanecer en el país.

Vecinos y funcionarios escolares señalan que los agentes federales de inmigración en Minnesota usaron al niño de preescolar como “cebo” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una “mentira absoluta”. Indicó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

En su orden del sábado, Biery dijo: “También es aparente la ignorancia del gobierno sobre un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia”, sugiriendo que las medidas del gobierno de Trump reflejan aquellas que el autor y futuro presidente Thomas Jefferson enumeró como quejas contra el rey Jorge de Inglaterra.

Entre ellas: “Ha enviado enjambres de agentes para hostigar a nuestro pueblo” y “Ha excitado insurrecciones internas entre nosotros”.

Biery también incluyó en su fallo una foto de Liam Conejo Ramos y referencias a dos líneas de la Biblia: “Jesús dijo: 'Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos'", y “Jesús lloró”.

