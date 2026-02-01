Más Información

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Trump pidió a Sheinbaum dejar de enviar petróleo a Cuba; "y ella dejó de hacerlo", asegura

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Nueva Corte declara bienes; hay terrenos baratos y una propiedad, con todo y concesión, omitida por "error"

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Influencers luchan contra la adicción a las redes sociales

Influencers luchan contra la adicción a las redes sociales

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que fue capturado junto con su padre, Adrián Conejo Arias, por agentes federales en la semana pasada y enviado con él a un centro de detención en , regresó a casa este domingo, después de que un juez ordenara su liberación.

“Estoy feliz de poder finalmente volver a casa”, dijo Conejo Arias a la cadena ABC News, mientras abordaba con su hijo su vuelo en San Antonio de regreso a Minneapolis.

Videos exclusivos del medio mostraron a Conejos Arias, originario de , cargando al pequeño en brazos mientras abordaba un avión de regreso a .

Lee también

El representante Joaquín Castro explicó en X que él pasó por Liam y su padre anoche y esta mañana los escoltó de regreso a Minnesota. "Liam ya está en casa. Con su gorro y su mochila", señaló.

Castro agradeció a todos los que exigieron la liberación de Liam y aseguró que "no nos detendremos hasta que todos los niños y sus familias estén en casa". El demócrata compartió fotos de Liam y su padre, ya en casa.

Imágenes de Liam Conejo Ramos, con un gorro de conejo y una mochila de Spiderman, rodeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el pasado 20 de enero, provocaron aún más indignación sobre la represión migratoria del gobierno del presidente en Minnesota.

Liam y su padre fueron trasladados al centro de detención de Dilley, en Texas.

La semana pasada, Castro compartió imágenes de una visita que hizo al centro, donde se veía a Liam dormido.

Lee también

Castro expresó su preocupación porque el padre de Liam le dijo que el niño estaba deprimido y pasaba la mayor parte del tiempo dormido.

El juez federal de distrito Fred Biery, con sede en San Antonio y designado por el expresidente demócrata , ordenó el sábado que Liam y su padre fueran liberados y devueltos a casa “lo antes posible”.

En su fallo, Biery dijo que “el caso tiene su origen en la estrategia gubernamental mal concebida e incompetente de establecer cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a niños”.

Lee también

El mismo juez había dictaminado previamente que el niño y su padre no podían ser de Estados Unidos, al menos por ahora.

La familia de Liam tiene una en Estados Unidos pendiente que le permite permanecer en el país.

Vecinos y funcionarios escolares señalan que los agentes federales de inmigración en usaron al niño de preescolar como “cebo” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El ha calificado esa descripción de los eventos como una “mentira absoluta”. Indicó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Lee también:

En su orden del sábado, Biery dijo: “También es aparente la ignorancia del gobierno sobre un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia”, sugiriendo que las medidas del gobierno de Trump reflejan aquellas que el autor y futuro presidente Thomas Jefferson enumeró como quejas contra el rey Jorge de.

Entre ellas: “Ha enviado enjambres de agentes para hostigar a nuestro pueblo” y “Ha excitado insurrecciones internas entre nosotros”.

Biery también incluyó en su fallo una foto de Liam Conejo Ramos y referencias a dos líneas de la : “Jesús dijo: 'Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos'", y “Jesús lloró”.

Con información de AP

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte