Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que los trabajadores migrantes que está expulsando, como parte de su política migratoria, son difíciles de reemplazar, especialmente en algunos sectores como la agricultura.

"No se pueden sustituir fácilmente", aseguró el mandatario en declaraciones a la cadena CNBC. "La gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas (los migrantes) lo hacen de forma natural", añadió.

El republicano se refirió en estos términos después de que le preguntaran por el impacto que estaban teniendo en la economía del país las deportaciones que estaba llevando a cabo, como se reflejó en el último informe sobre empleo.

Lee también Agricultores advierten que redadas migratorias de Trump amenazan seguridad alimentaria de EU; afectará toda la cadena alimenticia, alertan

Trump, abierto a que algunos migrantes regresen tras ser expulsados

Según dijo, su Administración está "sacando criminales", sin embargo, afirmó estar "trabajando con los agricultores para que no se vean afectados por estas expulsiones", porque "son una parte muy importante de este país y no vamos a hacer nada que perjudique a los agricultores".

"Estamos trabajando en eso, y vamos a sacar reglas y regulaciones", dijo sobre los trabajadores migrantes del sector.

En esta línea, preguntado de nuevo sobre estos supuestos planes, el republicano se mostró abierto a que algunos "regresen legalmente", tras ser expulsados.

Lee también Trump promete "hacer algo" para evitar que migrantes que trabajan en campo y hoteles sean expulsados; redadas desencadenan protestas

"Quiero trabajar con ellos. En algunos casos, los estamos enviando de vuelta a sus países con un permiso, para que vuelvan legalmente. Y estamos haciendo cosas que son muy difíciles de hacer y muy complejas, pero que funcionan muy bien. Los enviamos de vuelta, y luego estudian, aprenden, y regresan. Regresan legalmente", explicó.

Esta no es la primera vez que el neoyorquino asume que su política migratoria puede afectar a los agricultores del país, así como a otros sectores como la hotelería y el ocio. El pasado mes de junio, ya avanzó cambios para paliar los efectos en estos trabajos.

El informe de empleo de julio, que ha sido muy criticado por Trump por mostrar una creación neta de empleo de solo 73 mil puestos, se ha visto afectado por una caída en 1,7 millones de empleos de extranjeros entre marzo y el mes pasado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc