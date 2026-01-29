Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Reforma electoral corresponde a Presidencia; Sheinbaum reacciona a firma de Morena, PT y Verde por alianza rumbo al 2027

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

El agente de la policía migratoria estadounidense que intentó penetrar en el consulado de Ecuador en buscaba a un irregular de ese país, que logró escapar, declaró un portavoz de la agencia a la AFP en un mensaje electrónico.

“El 27 de enero, agentes del (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) estaban llevando a cabo una operación cuando identificaron a Jorge Miguel Bravo Uriles, un extranjero ilegal criminal de Ecuador que tiene una condena por conducir en estado de ebriedad en 2022 y detenciones previas por y agresión en dos incidentes separados”, explicó el texto.

“Cuando los agentes de ICE se acercaron a Bravo Urgiles y se identificaron como autoridades, el extranjero ilegal criminal huyó hacia un edificio cercano. En ese momento, los agentes de ICE desconocían que el edificio albergaba el consulado de ”, añadió el portavoz bajo anonimato.

El incidente provocó una protesta de la cancillería ecuatoriana ante Washington.

“El edificio no estaba claramente identificado como el consulado ecuatoriano”, aseguró el portavoz.

“Los agentes de estaban concentrados en arrestar al extranjero ilegal criminal. En ningún momento los agentes de ICE ingresaron al consulado” precisó.

Las operaciones de ICE y de la en Mineápolis, una ciudad santuario para los indocumentados, han provocado la movilización ciudadana y las enérgicas protestas del alcalde y el gobernador del estado, ambos demócratas.

“Los empleados del consulado protegieron a este extranjero ilegal que representa una amenaza para la seguridad pública. Sigue prófugo” concluyó el portavoz.

Las operaciones, que causan a diario en las calles de esta ciudad del norte del país, acabaron con la muerte de dos activistas estadounidenses, por disparos de agentes federales.

Un niño ecuatoriano de apenas cinco años y su padre fueron detenidos el 20 de enero en una de esas redadas en Mineápolis, lo que generó indignación.

El presidente aceptó rebajar “un poco” el despliegue federal en Mineápolis, pero exigió la colaboración de las autoridades locales para evitar nuevos incidentes.

