Más Información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

Jefe del ICE comparecerá ante juez de Minnesota; deberá explicar por qué se niega el debido proceso a migrantes detenidos

Jefe del ICE comparecerá ante juez de Minnesota; deberá explicar por qué se niega el debido proceso a migrantes detenidos

Minneapolis.- El principal juez federal de dice que la administración de Donald Trump no ha cumplido con las órdenes de realizar audiencias para inmigrantes detenidos y ha ordenado al jefe de Inmigración y Control de Aduanas ( en inglés) que comparezca ante él el viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato.

En una orden fechada el lunes, el juez Patrick J. Schiltz declaró que Todd Lyons, el director interino de ICE, debe comparecer personalmente en el tribunal. Schiltz criticó a la administración por su manejo de las audiencias de fianza para los inmigrantes que ha detenido.

"Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían", escribió el juez.

Lee también

Agentes federales de inmigración lanzan gas pimienta contra manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis. Foto: AP
Agentes federales de inmigración lanzan gas pimienta contra manifestantes tras un tiroteo en Minneapolis. Foto: AP

La orden llega un día después de que el presidente Donald Trump ordenara al zar de la frontera Tom Homan hacerse cargo de las redadas migratorias en Minnesota tras la segunda muerte este mes de una persona a manos de un policía federal.

Se enviaron mensajes a ICE y a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional buscando una respuesta.

"Los demandados han asegurado continuamente al tribunal que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes del tribunal, y que han tomado medidas para garantizar que esas órdenes se respeten en el futuro", continuó Schiltz en la orden. "Desafortunadamente, sin embargo, las violaciones continúan".

El juez dijo que reconoce que ordenar la comparecencia en persona del jefe de una agencia federal es extraordinario, "pero la magnitud de la violación de las órdenes judiciales por parte de ICE es igualmente extraordinaria, y se han intentado y fracasado medidas menores", escribió Schiltz.

Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE
Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE

Lee también

La orden de Schiltz nombra al peticionario por nombre de pila e iniciales del apellido: Juan T.R. Dice que el tribunal concedió una petición el 14 de enero para proporcionarle una audiencia de fianza dentro de los siete días. El 23 de enero, los abogados de la persona informaron al tribunal que el peticionario seguía detenido.

La orden dice que Schiltz cancelará la comparecencia de Lyons si el peticionario es liberado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO. Foto: Especial

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO

MIT Foto: iStock-Marcio Silva

Estas son las 10 mejores universidades para estudiar en Estados Unidos en 2026

Orlando. iStock/ Sean Pavone

15 ciudades de Estados Unidos que podrás visitar en 2026 con vuelos más baratos

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta