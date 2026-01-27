Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Reloj del Juicio Final queda a 85 segundos; científicos alertan riesgo nuclear y climático

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice

Cae "El Seven", líder de facción criminal de La Familia Michoacana; es detenido en Amecameca

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

Washington. Un juez federal ha bloqueado este martes la posible del niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de , después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, y padre e hijo permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, en Texas.

Liam y su familia son originarios de Ecuador y se presentaron ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, según dijo a CNN el abogado de la familia, Mark Prokosch.

“Ellos no son inmigrantes ilegales”, explicó Prokosch al medio. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún riesgo de seguridad ni de fuga, y nunca debieron haber sido detenidos”.

El comandante del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Marcos Charles, alegó en su momento que el objetivo de sus agentes no era el niño y que estos hicieron "todo lo posible" para que el pequeño se reuniera con su familia.

Indicó que estaban en una redada y que los agentes buscaban que la madre del menor abriera la puerta luego de que el padre lo dejara y huyera para evitar a los agentes de migración, pero que nunca les abrieron.

Activistas denunciaron que los agentes quisieron usar al niño como "carnada" para atrapar a sus padres.

