Washington. Un juez federal ha bloqueado este martes la posible deportación del niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis, después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, y padre e hijo permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, en Texas.

Liam y su familia son originarios de Ecuador y se presentaron ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, según dijo a CNN el abogado de la familia, Mark Prokosch.

“Ellos no son inmigrantes ilegales”, explicó Prokosch al medio. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún riesgo de seguridad ni de fuga, y nunca debieron haber sido detenidos”.

El comandante del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Marcos Charles, alegó en su momento que el objetivo de sus agentes no era el niño y que estos hicieron "todo lo posible" para que el pequeño se reuniera con su familia.

Indicó que estaban en una redada y que los agentes buscaban que la madre del menor abriera la puerta luego de que el padre lo dejara y huyera para evitar a los agentes de migración, pero que nunca les abrieron.

Activistas denunciaron que los agentes quisieron usar al niño como "carnada" para atrapar a sus padres.

