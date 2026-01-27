Más Información

Miami. Una coalición de investigadores y organizaciones ambientales y civiles denunció el abuso sistemático que sufrieron durante años miles de detenidos de un centro migratorio estadounidense en los (Florida), que incluyó la exposición a concentraciones tóxicas de pesticidas y el uso de gas pimienta sobre los reclusos como castigo.

Estos excesos fueron reportados entre 2008 y 2022 en el Centro de Detención del Condado de Glades, por el que pasaron miles de durante ese periodo, según el informe "Tierra Dulce, Trato Amargo" publicado hoy por la coalición.

El centro en cuestión fue erigido para convertirse en el empleador más grande al margen de la industria agrícola del condado, que está especialmente dedicado al cultivo de caña de azúcar, pero acabó convirtiéndose en "un lugar de violencia ambiental y carcelaria".

En este sentido, el informe rescató tres episodios especialmente preocupantes para la salud de los migrantes detenidos que sucedieron en ese periodo.

En el primero de ellos, denunció que fueron rociados con pesticidas en concentraciones tóxicas durante la pandemia de la covid-19 después de que se registrara en su interior una de las tasas de contagio más altas del país.

El rociado, no obstante, tenía lugar con ellos dentro y en proporciones que superaron 64 veces el límite permitido por las leyes federales. Esto ocasionó dolores y problemas respiratorios en varios migrantes, por una exposición que a largo plazo también puede tener efectos sobre el sistema reproductor.

Fotografía tomada el 1 de julio de 2025 de la red social X, de la cuenta oficial de la Casa Blanca @WhiteHouse donde aparece el presidente de los Estados Unidos Donald Trump (i) durante una visita al centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' en Florida (EU) . Foto: EFE
Fotografía tomada el 1 de julio de 2025 de la red social X, de la cuenta oficial de la Casa Blanca @WhiteHouse donde aparece el presidente de los Estados Unidos Donald Trump (i) durante una visita al centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' en Florida (EU) . Foto: EFE

La investigación también reportó que nueve personas sufrieron intoxicación por monóxido de carbono mientras trabajaban en la cocina del centro en 2021, incluidos seis migrantes. Aunque cuatro de los reclusos fueron hospitalizados de forma inmediata, al resto de personas se les obligó a permanecer sirviendo la cena antes de ser llevadas a la unidad médica del lugar.

La calidad del aire del centro también se vio afectada por el uso de gas pimienta como método de castigo para los reclusos. Según el informe, el personal del centro empleó este aerosol cuando los detenidos solicitaban necesidades básicas o papel higiénico, y fue especialmente usado contra personas de raza negra.

"Estos peligros hicieron que el aire dentro de la cárcel fuera irrespirable y castigaron colectivamente a las personas detenidas, que no podían respirar libremente dentro de estas instalaciones", dijo la autora principal de la investigación y profesora adjunta de Antropología en la Universidad de Stanford, Emma Shaw Crane.

Además de las malas condiciones para los reclusos, la coalición sostuvo que el centro migratorio "drenó y desvió fondos públicos" a tenedores de bonos de otros estados, en lugar de generar la prosperidad prometida.

"Este informe revela un sistema de detención que deshumaniza a las personas y las perjudica profundamente. Glades no es una anomalía; refleja cómo la detención de inmigrantes inflige un sufrimiento profundo y duradero a las personas y las comunidades", afirmó en un comunicado la directora de programas de AFSC Florida, Guadalupe Cruz.

