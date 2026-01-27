Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Arivaca, Arizona.- Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico tras un tiroteo en el que se vio involucrada la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron las autoridades de Arizona.

El Departamento del Sheriff del condado de Pima dijo que estaba colaborando con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en respuesta al tiroteo ocurrido en Arivaca, Arizona, una comunidad situada a unos 16 kilómetros de la frontera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a los correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

El Distrito de Bomberos de Santa Rita dijo que respondió al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.

"La atención al paciente se transfirió a un helicóptero médico local para su rápido traslado a un centro regional de traumatología", dijo el distrito de bomberos.

