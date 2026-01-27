Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Profeco alista decreto por polémica de preventa de BTS; regulará promoción y venta de boletos

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

Arivaca, Arizona.- Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico tras un tiroteo en el que se vio involucrada la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y , informaron las autoridades de Arizona.

El Departamento del Sheriff del condado de Pima dijo que estaba colaborando con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en respuesta al tiroteo ocurrido en Arivaca, Arizona, una comunidad situada a unos 16 kilómetros de la frontera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a los correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

El Distrito de Bomberos de Santa Rita dijo que respondió al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.

"La atención al paciente se transfirió a un helicóptero médico local para su rápido traslado a un centro regional de traumatología", dijo el distrito de bomberos.

