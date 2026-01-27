Más Información

Washington. La primera dama de Estados Unidos, , instó a los ciudadanos estadounidenses a “unirse y protestar pacíficamente” de cara a rebajar las tensiones que se viven en la ciudad de Minneapolis tras la muerte de el pasado sábado por disparos de un agente de la .

“Necesitamos unidad, hago una llamada a la unidad”, afirmó en una entrevista en un programa de la cadena Fox con motivo de la presentación del documental "Melania" que se estrena este viernes en Estados Unidos.

Con un tono apaciguador en medio de los disturbios en el estado de por las operaciones migratorias masivas, Melania Trump apeló al papel del presidente de Estados Unidos, , y aseguró que está trabajando con el gobernador del estado, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, “para que todo sea pacífico y sin disturbios”.

Las autoridades estatales y locales dijeron que un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales del ICE durante una redada antiinmigrantes en Minneapolis. Foto: AFP
Las autoridades estatales y locales dijeron que un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales del ICE durante una redada antiinmigrantes en Minneapolis. Foto: AFP

En un mensaje conciliador en línea con los últimos movimientos de la , Melania Trump aseguró estar contra la violencia, y dijo “si protestan, protesten en paz”. “Necesitamos unidad en estos tiempos”, insistió.

Gobierno de Trump afloja operativo en Minneapolis tras muerte de Alex Pretti

La muerte de Pretti a manos por disparos de varios agentes de inmigración el pasado sábado ha llevado a la Casa Blanca a dar un golpe de timón y aflojar su operativo masivo en , que ha supuesto el despliegue de unos tres mil agentes en la ciudad después de que Trump pusiera en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

La primera dama estadounidense tuvo también palabras para los afectados por la tormenta que cruza estos días Estados Unidos y aseguró que el Gobierno trabaja para que todos los ciudadanos estén seguros.

Agente federal agrede físicamente a manifestante en Minnesota. (25/01/26) Foto: AP
Agente federal agrede físicamente a manifestante en Minnesota. (25/01/26) Foto: AP

Durante la entrevista en el programa ´Fox & Friends´, Melania Trump dio algunos detalles sobre el documental sobre su figura que se estrena el 30 de enero y que ha despertado mucha expectación en .

“Es una historia que muestra lo que no se había visto antes. Los veinte días de transición entre ser una persona privada y volver a ser primera dama. Mis negocios, mis preferencias antes de llegar el año pasado a la Casa Blanca de nuevo”, concluyó.

