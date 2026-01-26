Donald Trump impulsa al documental homónimo de su esposa, Melania Trump que, este fin de semana, llega a los cines y, a través de su cuenta de X, exhorta a asistir a taquilla y presenciar la producción de de una hora 44 minutos de Amazon MGM Studios.

Con la frase "´Melania, la película´, ¡imperdible!, consigue tus entradas hoy mismo, se agotan rápidamente" y el link que redrecciona a la página de Amazon -exclusiva para usuarios de EU-, en donde se pueden comprar los boletos, el presidente de Estados Unidos muestra apoyo a su esposa.

MELANIA, the Movie, is a MUST WATCH. Get your tickets today — Selling out, FAST!



Photo: Regine Mahauxhttps://t.co/rjwd5Appkv pic.twitter.com/vFpXfV0Mg0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2026

"Melania" se trata de un documental, dirigido por Brett Ratner, a través del que el cineasta registra cómo fueron los 20 días previos, a la segunda toma de posesión de Trump (el 20 de enero de 2025), en la vida de la primera dama.

La premiere del documental de la exmodelo eslovena se estrenó el pasado sábado, 24 de enero, en la Casa Blanca, en donde la familia Trump recibió a algunas figuras como Mike Tyson, Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo) y la reina Rania de Jordania.

Cabe destacar que "Melania" se convierte en el más reciente proyecto de Ratner, quien fue acusado en 2017, en el marco del movimiento #MeToo, por comportamientos sexuales inapropiados.

Tras el lanzamiento del documental, Amazon MGM Studios, ha dado a conocer que piensa producir una miniserie, de tres capitulos, relacionados con Melania y su labor como primera dama.

