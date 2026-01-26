Más Información

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Guadalupe Loaeza: “Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”

impulsa al documental homónimo de su, que, este fin de semana, llega a los cines y, a través de su cuenta de X, exhorta a asistir a taquilla y presenciar la producción de de una hora 44 minutos de Amazon MGM Studios.

Con la frase "´Melania, la película´, ¡imperdible!, consigue tus entradas hoy mismo, se agotan rápidamente" y el link que redrecciona a la página de Amazon -exclusiva para usuarios de EU-, en donde se pueden comprar los boletos, el presidente de Estados Unidos muestra apoyo a su esposa.

"Melania" se trata de un documental, dirigido por Brett Ratner, a través del que el cineasta registra cómo fueron los 20 días previos, a la segunda toma de posesión de Trump (el 20 de enero de 2025), en la vida de la primera dama.

Lee también:

La premiere del documental de la exmodelo eslovena se estrenó el pasado sábado, 24 de enero, en la Casa Blanca, en donde la familia Trump recibió a algunas figuras como Mike Tyson, Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo) y la reina Rania de Jordania.

Cabe destacar que "Melania" se convierte en el más reciente proyecto de Ratner, quien fue acusado en 2017, en el marco del movimiento #MeToo, por comportamientos sexuales inapropiados.

Tras el lanzamiento del documental, Amazon MGM Studios, ha dado a conocer que piensa producir una miniserie, de tres capitulos, relacionados con Melania y su labor como primera dama.

