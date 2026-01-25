Más Información

Un jet privado se estrelló esta noche cuando despegaba en , Maine, informó la cadena estadounidense CNN.

Fuentes cercanas informaron a CNN que en el aparato iban ocho pasajeros, pero hasta el momento se desconoce su estado.

El avión estrellado es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650. El aeropuerto fue cerrado.

El accidente se produce en medio de la fuerte tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos. Las temperaturas están muy por debajo de cero en Maine, y la nieve ligera provoca una visibilidad muy reducida.

Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada de Houston, indicó CNN.

Por su parte, el anunció a través de redes sociales sobre el un incidente ocurrido dentro de las instalaciones.

“Se está investigando un incidente en el aeropuerto. Los primeros respondientes están en el lugar y evaluando la situación”, informó en Facebook.

Pidió a las y los usuarios evitar el aeropuerto hasta que este retome sus operaciones con normalidad.

