El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró la noche de este domingo cierres temporales y retrasos en varias de sus terminales luego de que se reportara un objeto sospechoso en la Terminal Sur, lo que activó los protocolos de seguridad.

De acuerdo con información oficial, los puntos de control de la TSA en las salas G, H y J fueron evacuados y cerrados de manera preventiva, mientras el Departamento del Sheriff de Miami-Dade realizaba las investigaciones correspondientes.

Durante este periodo, las autoridades advirtieron a los pasajeros sobre posibles demoras y recomendaron prever tiempo adicional para llegar al aeropuerto.

Crazy situation at the Miami airport now. Just as I checked in and was about to go towards security, there was some kind of “pop” and a huge panic started. Everyone started to run for the exits.



They’re now emptying the whole airport. Must be over 10,000 people outside now.… pic.twitter.com/hF4VazHNIG — Eugene Katchalov (@EugeneKatchalov) January 25, 2026

Horas más tarde, la oficina del Miami-Dade Sheriff’s dio el visto bueno, por lo que los puntos de control y las áreas circundantes comenzaron a reabrirse de forma gradual, permitiendo la reanudación de las operaciones.

El aeropuerto agradeció la paciencia de los viajeros mientras se normalizaba la situación.

