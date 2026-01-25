Más Información

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

NFL: Los Patriots conquistan la Conferencia Americana y vuelven al Super Bowl después de siete años

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Revocación de mandato en Oaxaca; acusan presión al voto y quema de boletas en comunidades

Trump culpa a demócratas de la muerte de manifestantes en Minnesota; les exige “cooperar” en la aplicación de la ley

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Rubén Moreira advierte que Tren Maya enfrenta riesgo de colapso; subraya que problema no es solo financiero, sino técnico

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

El (MIA) registró la noche de este domingo cierres temporales y retrasos en varias de sus terminales luego de que se reportara un objeto sospechoso en la Terminal Sur, lo que activó los protocolos de seguridad.

De acuerdo con información oficial, los puntos de control de la TSA en las salas G, H y J fueron evacuados y cerrados de manera preventiva, mientras el Departamento del Sheriff de realizaba las investigaciones correspondientes.

Durante este periodo, las autoridades advirtieron a los pasajeros sobre posibles demoras y recomendaron prever tiempo adicional para llegar al aeropuerto.

Horas más tarde, la oficina del Miami-Dade Sheriff’s dio el visto bueno, por lo que los puntos de control y las áreas circundantes comenzaron a reabrirse de forma gradual, permitiendo la reanudación de las operaciones.

El aeropuerto agradeció la paciencia de los viajeros mientras se normalizaba la situación.

