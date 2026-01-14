En una entrevista realizada por León Krauze en su podcast Boca del León, el congresista Carlos Giménez expresó a EL UNIVERSAL fuertes críticas hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum en México.

Giménez acusó a México de apoyar a un "régimen comunista" en Cuba mediante el envío de petróleo, acto que el gobierno mexicano ha defendido como una acción humanitaria. Sin embargo, el congresista aseguró que en realidad "está manteniendo una dictadura que niega los derechos humanos a su pueblo".

Según el congresista Carlos Giménez, esta ayuda mexicana a Cuba ha aumentado en los últimos años, superando incluso la de Venezuela, que anteriormente era el principal proveedor de petróleo a la isla.

También cuestionó la razón de México de no utilizar esos recursos para las necesidades de su propio pueblo, en lugar de "regalar miles de millones de dólares" al régimen cubano.

Además, se mostró sorprendido por los reportes que sugieren que la administración Trump estaría dispuesta a permitir que México continúe enviando petróleo a Cuba.

Enfatizó que no se puede negociar con la dictadura cubana, ya que solo buscan ganar tiempo para recuperarse y luego romper los acuerdos.

El columnista de esta casa editorial, León Krauze, difundirá la entrevista completa con el congresista en su podcast Boca del León, disponible en las principales plataformas de audio. Durante la conversación, cuestionó al legislador sobre la relación entre México y Estados Unidos, a lo que Giménez respondió que el gobierno mexicano no actúa como un aliado, pues aunque en ocasiones “coopera por conveniencia”, sus acciones demuestran lo contrario.

De la misma forma, citó la falta de acción del gobierno mexicano para detener a los cárteles de la droga que operan en la frontera y que, con la ayuda de químicos de China, están causando la muerte de "cientos de miles" de personas en Estados Unidos y México.

Giménez advirtió que el Congreso de Estados Unidos podría imponer "consecuencias severas" si esta tendencia continúa, sugiriendo que estos temas deberían tener implicaciones en la revisión del tratado de libre comercio (T-MEC).

Para él, estas consecuencias son el único mecanismo para cambiar las acciones del gobierno mexicano. Concluyó que la situación ha empeorado desde la administración de López Obrador y que México no está haciendo lo suficiente.

De bombero a congresista cubano-estadounidense en el Capitolio

Carlos Antonio Giménez es congresista del distrito 28 de Florida en la Cámara de Representantes, cargo que ocupa desde 2021 y que lo ha convertido en una figura destacada del Partido Republicano, especialmente en temas de seguridad y defensa.

Nació en 1954 en La Habana, Cuba. Llegó a Estados Unidos junto con su familia poco después de que el régimen comunista tomara el poder en la isla y se estableció en el barrio de Little Havana, en Miami.

Antes de entrar en el Congreso, Giménez dedicó más de 25 años al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Miami, donde llegó a ser jefe del cuerpo de bomberos, siendo el primer cubanoamericano en alcanzar ese puesto.

Su carrera en la administración pública comenzó fuera de la emergencia: en 2000 fue designado gerente de la ciudad de Miami. Durante su administración impulsó reformas fiscales y administrativas, reduciendo impuestos y reforzando la sostenibilidad de los servicios municipales.

Más tarde fue comisionado del condado Miami-Dade y, en 2011, alcalde de ese condado, la jurisdicción local más poblada de Florida, puesto que ocupó hasta su elección al Congreso.

En la Cámara de Representantes, Giménez se ha enfocado en asuntos de seguridad nacional y defensa.

Además, forma parte de la Comisión de Servicios Armados, la Comisión de Seguridad Interior, dónde preside el Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima, y el Comité Selecto de Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino.

También fue nombrado por el presidente de la cámara como integrante del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos y forma parte del Consejo de Regentes del Smithsonian Institution.

Dentro de la bancada republicana, Giménez también ejerce liderazgo como vicepresidente del Grupo de Gobernanza Republicana (RG2) y vicepresidente de Alcance Comunitario de la Conferencia Hispana del Congreso.

