Más Información

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

En el marco del cumplimiento de los compromisos del T-MEC, Estados Unidos anunció la asignación de 23.4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema Judicial Laboral en México, según informó la Embajada de EU.

En redes sociales, detalló que estos proyectos del gobierno estadounidense estarán enfocados en combatir prácticas antilaborales “que suprimen salarios y crean un campo desigual para trabajadores”, vulnerando los esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]