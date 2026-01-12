Más Información

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

La presidenta confió en una buena revisión del T-MEC este 2026, pese a tensiones que pudieran presentarse, tras la llamada que tuvo esta mañana con el mandatario estadounidense .

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre el diálogo que nos permita avanzar”.

Esto, tras la conversación en la que hablaron sobre , también ante el amago de un ataque por tierra a los cárteles.

“Yo tengo confianza en que el marco de la revisión del Tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno.

“Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica, entre sus las dos economías”, dijo.

“El tiene que saber primero que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales.

“Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos [...]”, agregó.

