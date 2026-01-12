La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en una buena revisión del T-MEC este 2026, pese a tensiones que pudieran presentarse, tras la llamada que tuvo esta mañana con el mandatario estadounidense Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre el diálogo que nos permita avanzar”.

Esto, tras la conversación en la que hablaron sobre seguridad y drogas, también ante el amago de un ataque por tierra a los cárteles.

“Yo tengo confianza en que el marco de la revisión del Tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno.

“Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica, entre sus las dos economías”, dijo.

“El pueblo de México tiene que saber primero que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales.

“Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos [...]”, agregó.

