Tras la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con el mandatario estadounidense Donald Trump, ante amagos de atacar a los cárteles del narcitráfico por tierra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que “hay resultados muy importantes”, además que hubo insistencia en ayuda para México contra grupos de la delincuencia y la respuesta fue que “no es necesario”.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo contó que también hablaron de la situación en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La Mandataria federal indicó que la llamada duró alrededor de 15 minutos y fue en “tono muy amable”: “Hablamos del trabajo conjunto en seguridad, hay resultados muy importantes”.

Destacó que se ha reducido en 50% el cruce de fentanilo de México a territorio estadounidense en un año, e incluso se redujeron las muertes por esta droga sintética en 43%.

Indicó que hablaron de los laboratorios de drogas incautados, personas detenidas relacionadas con la delincuencia y disminución en 40% de los homicidios en México.

“Vamos a seguir colaborando, nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, ellos podrían ayudar en otros temas. Nosotros dijimos que vamos muy bien”, comentó.

Apuntó que en la conversación se acordó seguir trabajando conjuntamente y para el próximo 22 o 23 de enero hay una nueva reunión sobre seguridad en Estados Unidos, “con principios que siempre hemos marcado”.

“Hablamos del tema de Venezuela” y le dijimos muy claramente que nosotros tenemos una Constitución y que no estamos de acuerdo con el intervencionismo, señaló Sheinbaum.

Acordaron en llamarse en otra ocasión para revisar temas pendientes como comercio y mexicanos en territorio estadounidense. “Quedamos en seguir platicando sobre la relación bilateral”, dijo.

No está sobre la mesa apoyo de Fuerzas de EU en México: Sheinbaum

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que en la conversación que sostuvo esta mañana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que "eso no estaba sobre la mesa".

🗣️ "No es necesario"



La jefa del Ejecutivo federal indicó que el gobierno de México seguirá colaborando con el gobierno de EU en el marco de respeto a la soberanía mexicana.

"Fue en el tono de `si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras Fuerzas en México´, le dije `Bueno eso no, ya se le ha comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía´ ", dijo.

