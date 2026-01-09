Más Información
Al menos 60 personas han sido detenidas en Nicaragua por celebrar o expresar su apoyo en redes sociales a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informaron este viernes una organización no gubernamental (ONG) y la prensa en el exilio.
Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, son aliados incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y llevado a Nueva York, Estados Unidos (EU) con la finalidad de enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.
Desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han registrado "al menos 60 detenciones arbitrarias", señaló en X la organización Monitoreo Azul y Blanco, la cual recopila denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

