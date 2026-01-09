Más Información

FOTOS: Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña; "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dice

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Al menos 60 personas han sido detenidas en Nicaragua por celebrar o expresar su apoyo en redes sociales a la captura del presidente de Venezuela, , informaron este viernes una organización no gubernamental (ONG) y la prensa en el exilio.

Los copresidentes de Nicaragua, y Rosario Murillo, son aliados incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y llevado a Nueva York, Estados Unidos (EU) con la finalidad de enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

Desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han registrado "al menos 60 detenciones arbitrarias", señaló en X la organización Monitoreo Azul y Blanco, la cual recopila denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

