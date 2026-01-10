El hijo del presidente depuesto Nicolás Maduro aseguró que su padre está "bien" en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", al citar a su padre. "Un hombre que no pudo vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte", añadió.

