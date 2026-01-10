Más Información
Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días
VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira
Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior
¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA
Ataques simultáneos en Valle de Santiago, Guanajuato, deja seis personas muertas; entre las víctimas hay dos menores
Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López
Coloca Profeco sellos de suspensión en establecimientos de CDMX y Edomex; hay farmacias, centros comerciales y hasta cantinas
Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención
Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda
Tribunal de Chihuahua ordena atraer al fuero federal caso del exgobernador Javier Corral; lo acusan de peculado
El hijo del presidente depuesto Nicolás Maduro aseguró que su padre está "bien" en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.
"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", al citar a su padre. "Un hombre que no pudo vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte", añadió.
Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial
