Más Información
VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira
Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior
Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención
Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López
Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda
Frente frío número 27: lluvias intensas y frío extremo; más de 20 estados con afectaciones para el domingo 11 de enero
Tribunal de Chihuahua ordena atraer al fuero federal caso del exgobernador Javier Corral; lo acusan de peculado
Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador
Irán aspira a la libertad y EU está "listo para ayudar", afirma Trump; ha advertido que podría ordenar ataques militares
El gobierno de Estados Unidos alertó este sábado de que hay milicias armadas en Venezuela que buscan estadounidenses o pruebas de "apoyo a EU" y reiteró la llamada a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para indicar por reportes sobre las milicias y pedir "precaución" a los ciudadanos que están allí.
"Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos", indica el aviso.
Lee también Irán aspira a la libertad y EU está "listo para ayudar", afirma Trump; ha advertido que podría ordenar ataques militares
VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]