El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está "listo para ayudar" mientras los manifestantes en Irán enfrentan una represión cada vez más intensa por parte de las autoridades de la República Islámica.
"Irán está mirando hacia la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!", dijo Trump en una publicación en Truth Social, sin dar más detalles.
Los comentarios del mandatario estadounidense se producen un día después de que afirmara que Irán estaba "en serios problemas" y volviera a advertir que podría ordenar ataques militares.
mcc
