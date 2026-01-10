VIDEO: Reemplazan bandera iraní en embajada de la República Islámica en Londres por una de la monarquía; siguen las protestas en Irán

Un manifestante remplazó brevemente la bandera de la República Islámica de Irán por otra del antiguo régimen monárquico en la fachada de la embajada iraní en Londres este sábado, durante una concentración de apoyo al movimiento de protesta en el país, indicaron testigos a AFP.

Un video difundido en las redes sociales muestra a un hombre en el balcón del edificio, situado cerca de Hyde Park, en el centro de la capital, retirando la bandera de la República Islámica entre los vítores de los cientos de congregados y sustituyéndola por una bandera decorada con un león y un sol, símbolos de la monarquía.

🇮🇷🇬🇧 | Un manifestante irrumpió en la embajada de Irán en Londres y retiró la bandera oficial de la República Islámica, reemplazándola por el antiguo emblema del León y el Sol, símbolo previo a la Revolución de 1979 y actualmente prohibido por el régimen iraní. pic.twitter.com/xaMtGQidoz — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 10, 2026

La bandera del antiguo régimen permaneció varios minutos en el asta antes de ser retirada, explicaron varios testigos a una periodista de AFP en el lugar.

Continúan las protestas en Irán

El temor a una represión brutal en Irán se acentuó este sábado, tras más de dos días sin acceso a internet y nuevas manifestaciones nocturnas, en un movimiento de protesta inédito desde hacía tres años.

Las protestas, iniciadas hace dos semanas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país, son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

mcc