VIDEO: Reemplazan bandera iraní en embajada de la República Islámica en Londres por una de la monarquía; siguen las protestas en Irán

Más Información

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"

Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"

Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela

Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela

Marchan en CDMX para pedir liberación de Maduro; rechazan "imperialismo" estadounidense

Marchan en CDMX para pedir liberación de Maduro; rechazan "imperialismo" estadounidense

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial

Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial

VIDEO: Reemplazan bandera iraní en embajada de la República Islámica en Londres por una de la monarquía; siguen las protestas en Irán

VIDEO: Reemplazan bandera iraní en embajada de la República Islámica en Londres por una de la monarquía; siguen las protestas en Irán

Un manifestante remplazó brevemente la bandera de la por otra del antiguo régimen monárquico en la fachada de la embajada iraní en Londres este sábado, durante una concentración de apoyo al movimiento de protesta en el país, indicaron testigos a AFP.

Un video difundido en las redes sociales muestra a un hombre en el balcón del edificio, situado cerca de Hyde Park, en el centro de la capital, retirando la bandera de la República Islámica entre los vítores de los cientos de congregados y sustituyéndola por una bandera decorada con un león y un sol, símbolos de la monarquía.

La bandera del antiguo régimen permaneció varios minutos en el asta antes de ser retirada, explicaron varios testigos a una periodista de AFP en el lugar.

Continúan las protestas en Irán

El temor a una represión brutal en se acentuó este sábado, tras más de dos días sin acceso a internet y nuevas manifestaciones nocturnas, en un movimiento de protesta inédito desde hacía tres años.

Las protestas, iniciadas hace dos semanas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país, son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Vuelos casi regalados en 2026 para viajar de CDMX a la playa: revisa fechas exactas antes de que suban. Playa. iStock/ grinvalds

Vuelos casi regalados en 2026 para viajar de CDMX a la playa: revisa fechas exactas antes de que suban

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta