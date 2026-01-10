VIDEO: Reemplazan bandera iraní en embajada de la República Islámica en Londres por una de la monarquía; siguen las protestas en Irán

Más Información
Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención
Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López
Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"
Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela
Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad
Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador
Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial
Un manifestante remplazó brevemente la bandera de la República Islámica de Irán por otra del antiguo régimen monárquico en la fachada de la embajada iraní en Londres este sábado, durante una concentración de apoyo al movimiento de protesta en el país, indicaron testigos a AFP.
Un video difundido en las redes sociales muestra a un hombre en el balcón del edificio, situado cerca de Hyde Park, en el centro de la capital, retirando la bandera de la República Islámica entre los vítores de los cientos de congregados y sustituyéndola por una bandera decorada con un león y un sol, símbolos de la monarquía.
La bandera del antiguo régimen permaneció varios minutos en el asta antes de ser retirada, explicaron varios testigos a una periodista de AFP en el lugar.
Continúan las protestas en Irán
El temor a una represión brutal en Irán se acentuó este sábado, tras más de dos días sin acceso a internet y nuevas manifestaciones nocturnas, en un movimiento de protesta inédito desde hacía tres años.
Las protestas, iniciadas hace dos semanas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país, son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979.
Hombres armados golpean a palestino en Cisjordania ocupada; actos violentos de colonos israelíes son cada vez más frecuentes
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]