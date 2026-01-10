Docenas de hombres enmascarados armados con palos golpearon e hirieron a un palestino en la Cisjordania ocupada por Israel cuando atacaron un vivero de plantas, según testigos de la agresión y un video obtenido por The Associated Press.

La grabación de las cámaras de seguridad muestra a hombres vestidos en su mayoría de negro y con los rostros cubiertos, y cuando varios de ellos golpean y patean a un hombre en el suelo.

Dos personas que presenciaron el ataque y son miembros de la familia propietaria de las instalaciones afirmaron que colonos israelíes golpearon a Basim Saleh Yassin, de 67 años, cuando él intentaba huir del vivero germano-palestino ubicado en la localidad de Deir Sharaf, en el norte de Cisjordania. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Hombre agredido por israelíes no oyó advertencias, es sordo

Cuando los trabajadores vieron llegar a los colonos el jueves, huyeron, pero como Yassin es sordo, no pudo escuchar las advertencias, apuntó uno de los miembros de la familia.

Los testigos dijeron que Yassin continúa hospitalizado y presenta fracturas en una mano y otras lesiones en el rostro, el pecho y la espalda. Cuatro autos fueron quemados en el vivero.

El incidente es el más reciente de una serie de actos violentos, cada vez más frecuentes, perpetrados por colonos en Cisjordania. Las agresiones se intensificaron durante la cosecha de la aceituna palestina, en octubre y han continuado desde entonces. Las autoridades israelíes han hecho poco más que emitir condenas ocasionales de la violencia.

Netanyahu ordena capturar a agresores "extremistas"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó a los responsables como “un puñado de extremistas” e instó a las fuerzas de seguridad a perseguirlos por “el intento de tomarse la justicia por su mano".

Pero grupos palestinos y de derechos humanos sostienen que el problema va mucho más allá de unas pocas "manzanas podridas", y que las agresiones se han convertido en un fenómeno diario en todo el territorio.

El ejército de Israel anunció sobre el envío de soldados al cruce de Shavei Shomron —cerca del lugar del ataque del jueves— tras recibir reportes de que decenas de israelíes enmascarados estaban vandalizando propiedades. Se detuvo a tres sospechosos que fueron trasladados a una comisaría para ser interrogados, añadió, apuntando que las fuerzas de seguridad condenan la violencia de cualquier tipo.

Según uno de los miembros de la familia propietaria del vivero, es la tercera vez que las instalaciones son atacadas en un año. El incidente anterior fue en septiembre y le costó al negocio más de 600 mil dólares, ya que sus oficinas e instalaciones sufrieron daños, agregó.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza en la guerra de 1967. En el primer territorio ha asentado a más de 500 mil judíos. En la imagen, colonos israelíes miran hacia un pueblo vecino en Cisjordania, el 15 de mayo de 2025. Foto: AP

Asentamientos y ataques israelíes en Cisjordania

En el video del ataque del jueves, Yassin escapa corriendo de un grupo de personas enmascaradas antes de caer al suelo.

Un hombre lo patea y otro lo golpea dos veces con lo que parece ser un palo. Yassin permanece de rodillas cuando vuelve a ser golpeado y luego coloca las manos en el suelo. Una vez que los hombres se marchan, uno le propina una patada en la cabeza y otros lo golpean nuevamente hasta que se le ve tendido en el pavimento.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza —áreas reclamadas por los palestinos para un futuro Estado— en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500 mil judíos en Cisjordania.

Los asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional. El mes pasado, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para 19 nuevos asentamientos judíos en Cisjordania en un momento en que el gobierno avanza con una ola de construcción que pone en riesgo aún más la posibilidad de un Estado palestino.

Israel ha superado el último obstáculo antes de comenzar la construcción de un polémico proyecto de asentamiento cerca de Jerusalén que efectivamente dividirá Cisjordania en dos, según un concurso gubernamental reportado este mes.

