Más Información

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Fallecen 2 mexicanos en parque Torres del Paine, en el sur de Chile; hay 7 personas desaparecidas

Fallecen 2 mexicanos en parque Torres del Paine, en el sur de Chile; hay 7 personas desaparecidas

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

Jerusalén. El confirmó haber abatido a dos palestinos, supuestos autores del atropello y apuñalamiento en el cruce de Gush Etzion, en el sur de , que mataron a un hombre e hirieron a otras tres personas este martes.

"Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) eliminaron a dosen la escena", recoge el comunicado castrense al respecto.

El fallecido en el atentado es un hombre de unos 30 años que fue apuñalado, según el diario The Times of Israel.

Lee también

Las fuerzas armadas aseguraron a EFE que los autores del eran dos jóvenes palestinos. El Ejército de Israel se refiere habitualmente como "terroristas" a aquellos palestinos que perpetran ataques contra israelíes, independientemente de si lo hacen por cuenta individual u organizados por un .

Los soldados encontraronen el vehículo de los atacantes, que están siendo neutralizados por los especialistas en desactivación de bombas de la Policía de Fronteras de Israel.

"Soldados del Ejército están llevando a cabo búsquedas y cortes de carretera, así como cercando la zona", concluye el comunicado de las .

Lee también

El ataque ocurrió sobre las 14:00 hora local (12:00 GMT) en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado al sur de la ciudad cisjordana de Belén, informó el israelí MDA.

Los heridos reportados por el MDA son una mujer de 40 años (medios locales recogieron que tiene unos 55) en estado grave, un niño de 15 años en estado moderado y un hombre de 30 años en estado moderado, que fueron trasladados a centros hospitalarios.

La zona de Gush Etzion, al sur de Belén y también próxima a , cuenta con varios asentamientos israelíes ilegales. Según los datos del Gobierno de , más de 26 mil colonos residen en estas comunidades en territorio palestino.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos