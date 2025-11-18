Jerusalén. El Ejército de Israel confirmó haber abatido a dos palestinos, supuestos autores del atropello y apuñalamiento en el cruce de Gush Etzion, en el sur de Cisjordania, que mataron a un hombre e hirieron a otras tres personas este martes.

"Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) eliminaron a dos terroristas en la escena", recoge el comunicado castrense al respecto.

El fallecido en el atentado es un hombre de unos 30 años que fue apuñalado, según el diario The Times of Israel.

Las fuerzas armadas aseguraron a EFE que los autores del ataque eran dos jóvenes palestinos. El Ejército de Israel se refiere habitualmente como "terroristas" a aquellos palestinos que perpetran ataques contra israelíes, independientemente de si lo hacen por cuenta individual u organizados por un grupo armado.

Los soldados encontraron materiales explosivos en el vehículo de los atacantes, que están siendo neutralizados por los especialistas en desactivación de bombas de la Policía de Fronteras de Israel.

"Soldados del Ejército están llevando a cabo búsquedas y cortes de carretera, así como cercando la zona", concluye el comunicado de las fuerzas armadas.

El ataque ocurrió sobre las 14:00 hora local (12:00 GMT) en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado al sur de la ciudad cisjordana de Belén, informó el servicio de emergencias israelí MDA.

Los heridos reportados por el MDA son una mujer de 40 años (medios locales recogieron que tiene unos 55) en estado grave, un niño de 15 años en estado moderado y un hombre de 30 años en estado moderado, que fueron trasladados a centros hospitalarios.

La zona de Gush Etzion, al sur de Belén y también próxima a Jerusalén, cuenta con varios asentamientos israelíes ilegales. Según los datos del Gobierno de Israel, más de 26 mil colonos residen en estas comunidades en territorio palestino.

