Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

CFE gana casi 57 mil mdp en el tercer trimestre del 2025

Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp pese a nuevo rescate

Detienen a 7 personas en 4 cateos en Tecate, Baja California; desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas

Acusan al director del DIF de Pisaflores, Hidalgo, de matar a edil

acusó al movimiento islamista palestino Hamas de violar el acuerdo de vigente en la , después de que el grupo devolviera los restos de un rehén cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

El lunes por la noche el anunció que la Cruz Roja había recibido un féretro con los restos de un rehén retenido en Gaza, tras el anuncio del ala militar de Hamas sobre la devolución del decimosexto cuerpo de un cautivo secuestrado el 7 de octubre.

Tras los análisis de identificación, la oficina del primer ministro informó el martes que los restos no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes cuyos cuerpos aún debe devolver a Israel según el acuerdo de alto al fuego vigente desde el 10 de octubre en el territorio palestino.

Los restos "pertenecían al rehén Ofir Tzarfati", precisó el comunicado, indicando que una parte de su cuerpo ya había sido recuperada "durante una operación militar hace unos dos años".

Tzarfati, de 27 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova, durante el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel que desencadenó la .

"Se trata de una violación flagrante del acuerdo de tregua", denunció la oficina de Netanyahu, refiriéndose al pacto negociado bajo el auspicio del presidente estadounidense , y anunció una reunión de seguridad para discutir "las medidas que Israel adoptará en respuesta a estas violaciones".

Según el acuerdo, Hamas debía entregar el 13 de octubre los cuerpos de los 28 cautivos que aún mantiene, pero solo devolvió 15. El grupo liberó a los 20 que seguían retenidos desde el 7 de octubre, mientras que Israel excarceló a unos dos miñ .

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamas, Hazem Qassem, dijo a la AFP que su movimiento estaba "decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados", advirtiendo que, en un territorio devastado por dos años de combates, recuperarlos es "complejo y difícil".

La Cruz Roja y un equipo egipcio participan en las labores de búsqueda de cuerpos.

El Foro de Familias, principal que milita por el retorno de los rehenes, instó al gobierno a "actuar con firmeza" frente a Hamas por sus "violaciones" del acuerdo de tregua.

Según el Foro, parte de los restos de Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.

"Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo", lamentaron sus familiares en un comunicado difundido por el Foro.

