Más Información

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

VIDEO: EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha, ahora en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha, ahora en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo

Pemex mantiene "intensas" labores de limpieza, contención y remediación por el derrame de hidrocarburos en Veracruz

Pemex mantiene "intensas" labores de limpieza, contención y remediación por el derrame de hidrocarburos en Veracruz

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Hechos de violencia dejan dos muertos y tres heridos en Sinaloa

Hechos de violencia dejan dos muertos y tres heridos en Sinaloa

El Zócalo de la CDMX se convierte en sala de cine gratuita con “Ánimas y Sombras 2025”

El Zócalo de la CDMX se convierte en sala de cine gratuita con “Ánimas y Sombras 2025”

Redacción Internacional.- Actores, políticos, escritores y personalidades judíos de todo el mundo publicaron este miércoles una carta abierta dirigida a los líderes mundiales y a la donde piden que se impongan sanciones al gobierno israelí por la sangrienta .

"Nos invade el desasosiego ante la acumulación de pruebas que apuntan a que los actos de Israel se enmarcan en la definición legal de genocidio y los intentos de eludir responsabilidades y volver a imponer el mismo patrón fallido de impunidad. No lo consentiremos", dice la misiva.

Entre los firmantes están la autora canadiense Naomi Klein ('La doctrina del shock'), el actor estadounidense Wallace Shawn ('Gossip Girl' o 'Mujeres desesperadas'), la exprimer ministra belga Simone Susskind o los ganadores del Oscar, Jonathan Glazer y Yuval Avraham, pero también figuras israelíes como el expresidente del Parlamento israelí Avraham Burg o el negociador Daniel Levy.

Lee también

"La presión internacional fue una pieza clave para lograr este alto el fuego y, para garantizar que perdure, no puede aflojarse. Este alto el fuego debe entenderse como un comienzo, no como un final, pues el riesgo de volver a una realidad política marcada por la indiferencia ante la ocupación y el conflicto permanente es demasiado elevado", se lee en la carta.

La carta se publica un día antes de que este jueves los líderes de la Unión Europea se reúnan en Bruselas en medio de informaciones de que planean congelar la propuesta de sanciones a Israel tras el acuerdo de cese al fuego.

"Nos negamos a que continúe esta afrenta a nuestra conciencia colectiva -continúa el escrito-, que no tiene cabida ni en los valores del judaísmo ni en las lecciones que nos ha enseñado la historia de nuestro pueblo (...) Nuestra solidaridad con el pueblo palestino no supone una traición al judaísmo, al contrario, encarna la esencia misma de nuestros valores".

Desplazados palestinos se drigen al sur de Gaza, tras la ofensiva lanzada por israel en el centro del enclave. FOTO: EYAD BABA. AFP
Desplazados palestinos se drigen al sur de Gaza, tras la ofensiva lanzada por israel en el centro del enclave. FOTO: EYAD BABA. AFP

Por eso los centenares de firmantes, impulsados por la asociación Jews Demand Action ('Judíos piden acción'), piden respetar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), incluidas las órdenes de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros miembros del gobierno, y recurrir a "sanciones específicas a los órganos gubernamentales y a las personas responsables de quebrantar el derecho internacional, o suspendiendo relaciones con las entidades comerciales partícipes de dichas violaciones".

Lee también

También solicitan que la ayuda humanitaria llegue a todos los palestinos en Gaza y rechazan "las falsas acusaciones de antisemitismo que instrumentalizan nuestra historia colectiva para dañar la reputación de aquellos con quienes luchamos en pos de la paz y la justicia".

Levy apuntó, citado en un comunicado, que "debemos poner fin a esta vergüenza y reclamar un futuro mejor para judíos y palestinos por igual. Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales para que rechacen la complicidad en el statu quo de la ocupación, el apartheid y el círculo vicioso genocida de Israel hacia los palestinos, y garanticen el respeto del derecho internacional y el fin de la impunidad".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025 ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO. Foto: Canva / SAT

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO?

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA

AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos 2025: Nuevas preguntas, dificultad y qué cambió

Canadá. iStock/ Julia Dorian

¿Esperarías hasta 50 años? Requisitos para obtener la residencia permanente de Canadá por vía humanitaria

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS. Foto iStock / siete solar

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS