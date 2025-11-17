Más Información

Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la "Generación Z"; familiares denuncian irregularidades

Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la "Generación Z"; familiares denuncian irregularidades

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Sheinbaum llama a no caer en provocaciones ante nueva marcha de la Generación Z; movilización será este 20 de noviembre

Sheinbaum llama a no caer en provocaciones ante nueva marcha de la Generación Z; movilización será este 20 de noviembre

No nos vamos a rajar nunca: Sheinbaum tras marcha de la Generación Z; “aquí estamos fuertes con el pueblo”, dice

No nos vamos a rajar nunca: Sheinbaum tras marcha de la Generación Z; “aquí estamos fuertes con el pueblo”, dice

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

VIDEO: Así se escuchó la balacera en las carreras de caballos en Parral, Chihuahua; se reportaron al menos siete muertos

VIDEO: Así se escuchó la balacera en las carreras de caballos en Parral, Chihuahua; se reportaron al menos siete muertos

Nombran nuevo secretario de Seguridad en Michoacán; destacan su experiencia en inteligencia

Nombran nuevo secretario de Seguridad en Michoacán; destacan su experiencia en inteligencia

Jerusalén. Decenas de colonos israelíes, que residen ilegalmente en ocupada, quemaron este lunes tres viviendas y diversos vehículos en la aldea de Jabaa, al suroeste de la ciudad de Belén.

Grupos de colonos les atacaron, incendiaron tres casas y otros tres , además de una caravana, informó a la agencia Wafa el jefe del consejo de esta aldea, Dhiab Mashaleh.

Los vecinos fueron quienes apagaron los fuegos sin que hubiera heridos, más allá de los daños materiales.

Lee también

El dijo que policías y soldados habían sido desplegados en Jabaa tras ser informados de que "decenas de civiles israelíes habían incendiado y vandalizado casas y vehículos en la zona", según un comunicado.

Preguntados por EFE, no detallaron si habían arrestado a alguno de los agresores. El comunicado dice que "las israelíes están realizando búsquedas para localizar a los responsables".

Poco antes, colonos habían quemado una casa, dos vehículos y agredido a varios palestinos en otro ataque, que son casi diarios, contra la ciudad de Sair, al noreste de la urbe palestina de Hebrón.

Lee también

El primer ministro israelí, , urgió a llevar ante la justicia a los colonos que provocaron los incendios y aplicar "todo el peso de la ley".

"Considero con suma gravedad los violentos disturbios y el intento de un pequeño grupo extremista, que no representa a los habitantes de Judea y Samaria, de tomarse la justicia por su mano. Exhorto a las fuerzas del orden a que apliquen todo el peso de la ley contra los alborotadores", señaló el premier en un comunicado.

"Los disturbios provocados por judíos en Judea y Samaria perjudican al Estado de Israel, avergüenzan al judaísmo y dañan el proyecto de asentamientos. Ellos no son nosotros", se apresuró a denunciar en X el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, quien urgió a actuar con "mano dura".

Lee también

El ministro de Defensa, Israel Katz, calificó a los colonos de "anarquistas, violentos y criminales" y dijo que no se permitirá ningúnque "difame a la población de los asentamientos" (colonos) o dañe a los soldados.

El 94% de investigaciones sin cargos

La inacción tanto policial como judicial es habitual cuando se trata de violencia de colonos, muchas veces organizada y que cuenta con la vista gorda de las autoridades israelíes en todos los niveles. Los colonos reciben además subvenciones estatales y y alumbrado.

Cerca del 94% de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Lee también

Desde 2005, solo 3% de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a registrar estos incidentes en 2006.

"Desde 2006, la OCHA ha documentado más de 9 mil 600 ataques de este tipo. Alrededor de mil 500 de ellos ocurrieron solo este año, lo que representa aproximadamente el 15% del total", indicó el organismo de la en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos