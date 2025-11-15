Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Marcha Generación Z ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la movilización de este sábado 15 de noviembre?

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

De incumplir Salinas Pliego, “vendría embargo a cuentas, bienes y marcas”, explican fiscalistas

Aumenta la violencia en Tabasco, tierra de AMLO

Asesinan a Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, Guerrero, e hijo de exalcalde de Ometepec

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Alistan cambios en Línea 4 del Metrobús tras retrasos de hasta una hora debido al comercio

El Ministerio de Sanidad de la anunció este sábado haber recibido de otros 15 cuerpos, a través de la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de que Hamas entregara el cadáver del rehén Meni Goddard en la madrugada del jueves.

"El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, de 15 cuerpos de mártires entregados ayer, viernes, por la ocupación israelí, elevando el total de a 330", indica el comunicado ministerial.

El acuerdo de alto el fuego estipula que Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos a cambio de cada uno de los 28 de rehenes israelíes que debe entregar Hamas, de los que quedan tres.

Franja de Gaza. Foto: EFE
Franja de Gaza. Foto: EFE

Del total de 330 cuerpos entregados hasta ahora por parte de Israel, las autoridades gazatíes solo han podido identificar a 97 ellos.

Estos cadáveres suelen llegan al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) pero, a falta de material para autopsias, son las familias quienes tratan de reconocer a sus seres queridos, a veces a través de las imágenes publicadas por Sanidad en un grupo colectivo.

Sanidad denuncia que muchos de esos cadáveres llegan además mutilados, con signos de abuso físico o tortura.

Algunos cuerpos seguían esposados y con los ojos vendados, según ha podido comprobar EFE en imágenes aportadas por el Nasser.

