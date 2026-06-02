Del 4 al 7 de junio en el histórico Club de Golf La Hacienda, se llevará a cabo el México Championship, torneo del PGA Tour Americas, que contará con un field de 144 jugadores entre los que destaca la presencia de nueve golfistas mexicanos, con una bolsa a repartir de 225 mil dólares.

Desde su fundación en 2024, PGA Tour Americas ha elegido a México como uno de sus destinos indispensables en el calendario. Esta edición del México Championship será el quinto de los 15 torneos que integran la temporada 2026 y para Alex Baldwin, presidenta de este circuito y del Korn Ferry Tour, “el futuro del PGA Tour está aquí esta semana y es un honor estar de vuelta en este país, estar por segundo año consecutivo en esta ciudad, que es una de las capitales más grandes del mundo tiene un valor muy grande para nuestro Tour”.

Por su parte, Andrés Jurado Rivera, presidente de la Federación Mexicana de Golf, mencionó que “para la FMG representa un verdadero orgullo esta presentación, un evento que sin duda dejará huella en el golf nacional. Nos resulta importante formar parte de estos eventos donde se conjunta la posibilidad de que nuestros jóvenes talentos muestren el nivel de golf y de competencia que tienen”.

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Los golfistas mexicanos que buscarán conquistar el trofeo en su país son Eduardo Carrete, Marcelo Garza, Eugenio Martínez, Omar Morales, Raúl Pereda, José de Jesús ‘El Camarón’ Rodríguez, Bruno Tostado, Yael Chahin y Elías Becker.

Para Morales, originario de Puebla y con experiencia en algunos torneos del PGA Tour, “es un honor competir en México”.

Baldwin concluyó que “con esta gira tenemos la oportunidad de extender el golf y tener una representación internacional muy importante, el crecimiento del golf a nivel mundial se da con estos torneos. Nosotros vemos un futuro a largo plazo en México, el camino al PGA Tour es largo y esto es parte de las experiencias”.

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