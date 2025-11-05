Más Información

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Grecia Quiroz llega a Uruapan bajo fuerte dispositivo de seguridad; asume como alcaldesa tras el asesinato de su esposo

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Diputado de Morena llama “carroñera” a la oposición por pedir más recursos para seguridad; “cállate porro”, le responden

México y EU revisan acuerdos agrícolas; analizan reapertura de exportaciones de ganado y mejoras aduaneras

Impiden a fotógrafos realizar su trabajo en el Senado tras captar por segunda ocasión a Adán Augusto viendo noticias deportivas

Gutiérrez Müller condena acoso contra Sheinbaum; no se olvide que millones la apoyamos, le dice

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

Detienen a menor de edad con tres armas de fuego, un silenciador y varias dosis de posible droga en la colonia Doctores

Separan de sus cargos a titulares de Protección Civil de Sonora y Hermosillo tras explosión e incendio en tienda Waldo's

presentó el miércoles a países socios un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas destinado a apoyar el plan de paz en Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional, indicó la misión estadounidense.

La fuerza de estabilización internacional está prevista en un acuerdo de 20 puntos que condujo a un frágil alto el fuego el 10 de octubre entre Israel y el grupo palestino , impulsado por Estados Unidos.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió el miércoles con los 10 representantes del Consejo de Seguridad, así como con otros actores clave (Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía), informó un portavoz de la misión en un comunicado, señalando el "apoyo regional" a la propuesta.

El proyecto, del cual no hay fecha para ser sometido a votación, "saluda al Comité de paz", que deberá ser presidido por Trump para supervisar el gobierno de transición en Gaza, y "autoriza la fuerza de estabilización internacional esbozada en el plan de paz de 20 puntos" del mandatario estadounidense, agregó el portavoz.

Según el acuerdo, la fuerza internacional de paz estará compuesta por una coalición en su mayoría de países árabes y musulmanes, y será desplegada en Gaza para supervisar la seguridad a medida que el ejército israelí se retira.

Fuentes diplomáticas señalan que varios países están listos para participar en la fuerza de estabilización, pero esperan un mandato del Consejo de Seguridad para efectivamente desplegar las tropas en el territorio palestino.

Otros de los puntos del acuerdo sobre Gaza incluyen el desarme de Hamás y la reconstrucción.

