Más Información

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

México y EU revisan acuerdos agrícolas; analizan reapertura de exportaciones de ganado y mejoras aduaneras

México y EU revisan acuerdos agrícolas; analizan reapertura de exportaciones de ganado y mejoras aduaneras

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Gutiérrez Müller condena acoso contra Sheinbaum; no se olvide que millones la apoyamos, le dice

Gutiérrez Müller condena acoso contra Sheinbaum; no se olvide que millones la apoyamos, le dice

Norma Piña reaparece en foro de independencia judicial; sobrerrepresentación electoral fue la “tormenta perfecta” al PJ, dice

Norma Piña reaparece en foro de independencia judicial; sobrerrepresentación electoral fue la “tormenta perfecta” al PJ, dice

Impiden a fotógrafos realizar su trabajo en el Senado tras captar por segunda ocasión a Adán Augusto viendo noticias deportivas

Impiden a fotógrafos realizar su trabajo en el Senado tras captar por segunda ocasión a Adán Augusto viendo noticias deportivas

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Detienen a menor de edad con tres armas de fuego, un silenciador y varias dosis de posible droga en la colonia Doctores

Detienen a menor de edad con tres armas de fuego, un silenciador y varias dosis de posible droga en la colonia Doctores

Separan de sus cargos a titulares de Protección Civil de Sonora y Hermosillo tras explosión e incendio en tienda Waldo's

Separan de sus cargos a titulares de Protección Civil de Sonora y Hermosillo tras explosión e incendio en tienda Waldo's

Los líderes demócratas en el pidieron este miércoles una reunión con el presidente, , para intentar resolver el cierre de Gobierno, que se convirtió en el más largo de la historia del país.

Los jefes de las bancadas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, enviaron una carta al presidente alentados por la victoria del en las elecciones locales y estatales del martes.

"Los demócratas estamos dispuestos a reunirnos con ustedes cara a cara, cuando y donde sea", escribieron en la misiva.

Lee también

La Administración Federal cerró el 1 de octubre por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar unos presupuestos que le permitan seguir operando.

El cierre llegó este miércoles a su jornada número 36, batiendo el récord de 2018, durante el primer mandato de Trump.

Cartel en la entrada del Arboreto Nacional de Estados Unidos, cerrado debido al cierre del gobierno federal el 1 de octubre de 2025 en Washington, D.C. El gobierno cerró el miércoles temprano después de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo sobre la financiación. Foto: Kevin Dietsch / AFP
Cartel en la entrada del Arboreto Nacional de Estados Unidos, cerrado debido al cierre del gobierno federal el 1 de octubre de 2025 en Washington, D.C. El gobierno cerró el miércoles temprano después de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo sobre la financiación. Foto: Kevin Dietsch / AFP

Como consecuencia, la Secretaría de Transportes anunció una reducción del 10% de los vuelos en los grandes aeropuertos del país por la escasez de controladores aéreos.

Los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños en el Senado, pero una regla llamada filibusterismo impone un umbral de 60 votos para aprobar normas clave, por lo que necesitan al menos siete votos demócratas para un presupuesto que permita reabrir el Gobierno.

Lee también

Durante una reunión con líderes republicanos, Trump culpó al cierre de Gobierno de la victoria demócrata del martes en las elecciones a alcalde de Nueva York y a gobernador de Nueva Jersey y Virginia.

El presidente presionó a su partido para que aprovechen su actual mayoría en el para suprimir el filibusterismo y poder reabrir la administración sin necesidad de acuerdo con los demócratas, que exigen aumentar partidas en sanidad.

Sin embargo, el liderazgo republicano se opone a eliminar el filibusterismo por temor que los demócratas ganen la mayoría en las elecciones de medio mandato de 2026 y aprovechen a su favor la falta del obstruccionismo parlamentario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Travis Barker y Dr. Simi sorprenden con colaboración: esto venderán en Farmacias Similares. Foto: Tomada de Instagram @barkerwellness / AFP

Nadie lo vio venir: Travis Barker se asocia con Dr. Simi y lanza productos que se venderán en Farmacias Similares

Pensión Bienestar suspende pagos a adultos mayores este día de noviembre. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar suspende pagos a adultos mayores este día de noviembre

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes? Requisitos

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez