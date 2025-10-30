El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves revocar los aranceles globales anunciados por la Administración de Donald Trump contra más de 100 países en abril, en una nueva acción simbólica de la Cámara Alta contra la política comercial del magnate neoyorquino.

Con 51 votos a favor y 47 en contra el Senado decidió rechazar la principal política comercial de Trump con el apoyo de los legisladores republicanos Rand Paul, Mitch McConnell, Susan Collins y Lisa Murkowski.

La resolución siguió a otras dos aprobadas esta semana —para eliminar los aranceles a los productos procedentes de Canadá y Brasil, respectivamente— que contaron también con apoyo bipartidista, lo que subraya la contrariedad de unos pocos republicanos contra el uso agresivo de aranceles.

Durante la votación, el republicano McConnell dijo que "los aranceles encarecen tanto la construcción como la compra en Estados Unidos" y que "los perjuicios económicos de las guerras comerciales no son la excepción, sino la regla".

La medida, al igual que las otras dos aprobadas esta misma semana, terminará por ser un acto simbólico, debido a que pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene muy pocas posibilidades de prosperar dada la mayoría republicana en el hemiciclo.

Los aranceles globales -llamados "recíprocos" por la Administración Trump- del 10% contra más de 100 naciones fueron activados el 5 de abril haciendo uso de una ley de emergencia, y entre esa fecha y agosto EU ha recaudado aproximadamente 88 mil millones de dólares en ingresos fiscales por aranceles, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

