Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

Simón Levy desata ola de memes tras versiones de su paradero: ¿Libre en EU o detenido en Portugal?

Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027

SCJN estrena nuevo método para agilizar revisión de asuntos; acuerdan dar más tiempo a casos con temas de fondo

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

El aprobó este jueves revocar los aranceles globales anunciados por la Administración de Donald Trump contra más de 100 países en abril, en una nueva acción simbólica de la contra la política comercial del magnate neoyorquino.

Con 51 votos a favor y 47 en contra el Senado decidió rechazar la principal política comercial de Trump con el apoyo de los legisladores republicanos Rand Paul, Mitch McConnell, Susan Collins y Lisa Murkowski.

La resolución siguió a otras dos aprobadas esta semana —para eliminar los aranceles a los productos procedentes de y Brasil, respectivamente— que contaron también con apoyo bipartidista, lo que subraya la contrariedad de unos pocos republicanos contra el uso agresivo de aranceles.

Durante la votación, el republicano McConnell dijo que "los aranceles encarecen tanto la construcción como la compra en Estados Unidos" y que "los perjuicios económicos de las guerras comerciales no son la excepción, sino la regla".

La medida, al igual que las otras dos aprobadas esta misma semana, terminará por ser un acto simbólico, debido a que pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene muy pocas posibilidades de prosperar dada la mayoría republicana en el hemiciclo.

Los aranceles globales -llamados "recíprocos" por la Administración Trump- del 10% contra más de 100 naciones fueron activados el 5 de abril haciendo uso de una ley de emergencia, y entre esa fecha y agosto EU ha recaudado aproximadamente 88 mil millones de dólares en ingresos fiscales por aranceles, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

