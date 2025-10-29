Más Información
Washington.- El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la revocación de los gravámenes impuestos a las importaciones desde Canadá por el Gobierno del presidente Donald Trump, la segunda vez en dos días en que esta Cámara reprueba una medida arancelaria aprobada por el republicano.
Aunque se trata de una acción un tanto simbólica (ya que debe pasar ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene pocos visos de prosperar) la moción presentada por los demócratas y aprobada por 50 votos a favor y 46 en contra llega un día después de que el Senado aprobara la revocación de los impuestos aduaneros aprobados por Trump contra Brasil.
