Más Información

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Simón Levy en tres actos: una detención en Lisboa, un presunto atentado y medidas cautelares; aquí el caso completo

Simón Levy en tres actos: una detención en Lisboa, un presunto atentado y medidas cautelares; aquí el caso completo

Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres

Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

Washington.- El aprobó este miércoles la revocación de los gravámenes impuestos a las importaciones desde Canadá por el Gobierno del presidente Donald Trump, la segunda vez en dos días en que esta Cámara reprueba una medida arancelaria aprobada por el republicano.

Lee también

Aunque se trata de una acción un tanto simbólica (ya que debe pasar ahora a la , donde tiene pocos visos de prosperar) la moción presentada por los demócratas y aprobada por 50 votos a favor y 46 en contra llega un día después de que el Senado aprobara la revocación de los impuestos aduaneros aprobados por Trump contra Brasil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?