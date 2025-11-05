Más Información

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Impiden a fotógrafos realizar su trabajo en el Senado tras captar por segunda ocasión a Adán Augusto viendo noticias deportivas

Dan hasta 12 años de prisión a cinco miembros del CJNG; son acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Identifican a 8 de los 13 civiles abatidos en Guasave, Sinaloa; tres son adolescentes

Waldo’s asegura que cubrió gastos funerarios de víctimas de incendio en Hermosillo y el traslado médico aéreo a EU de una persona herida

El presidente de Estados Unidos, , reafirmó este miércoles que no irá a la del 22 de noviembre en Sudáfrica, al cuestionar la permanencia de este país en el grupo.

"No voy a ir. Tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. ni siquiera debería estar ya en los 'G' porque lo que ha pasado ahí es malo. No voy a ir. Dije: no voy a ir. No voy a representar a nuestro país ahí. No debería ser ahí", declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) de Miami.

Trump había adelantado que no asistiría al G20 del 22 y el 23 de noviembre en Sudáfrica tras anunciar en septiembre pasado que Estados Unidos acogerá en 2026 esta cumbre en un resort de su propiedad en Doral, en la zona metropolitana de Miami, la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas.

Aunque no detalló más su justificación, el mandatario confrontó en mayo pasado al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca, donde denunció que en dicho país hay un supuesto "genocidio" contra la minoría blanca afrikáner, por lo que Estados Unidos está otorgando refugio a tal grupo étnico.

G2 en Sudáfrica. Foto: AP/Archivo
G2 en Sudáfrica. Foto: AP/Archivo

En el ABF, Trump habló de las personas que han llegado a Estados Unidos tras huir del comunismo aunque primero dijo que venían de Sudáfrica y luego de Sudamérica.

"Por generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Digo, si dan un vistazo a lo que está sucediendo en partes de Sudáfrica, miren a Sudáfrica, lo que está pasando. Miren a Sudamérica, lo que está pasando", comentó.

La Cumbre del G20 en Estados Unidos será en el Trump Doral, un recinto turístico de lujo con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, que está a tan solo 10 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Miami.

En el evento de este miércoles, Trump recibió de forma simbólica las llaves de su nueva biblioteca presidencial oficial, que se construirá en el centro de Miami, del alcalde de la ciudad, Francis Suárez, quien también impulsó la realización de la reunión del G20 en la metrópoli.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 en diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre, cuando tomará el relevo.

