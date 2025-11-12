Más Información

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

La mañanera de Sheinbaum, 12 de noviembre, minuto a minuto

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Migrantes centroamericanos caen en mentiras de polleros

Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó este miércoles que recibió una carta de su homólogo estadounidense Donald Trump en la que le pide indultar al primer ministro, quien está siendo juzgado por tres .

Herzog recibió "esta mañana" una carta de Trump "en la que le invitaba a considerar la posibilidad de conceder un indulto" a Netanyahu, detalló un comunicado de la oficina presidencial, que precisa que "toda persona que desee obtener un debe presentar una solicitud oficial".

Netanyahu está siendo procesado en su país por corrupción y comparece regularmente en al menos tres , en los que aún no se ha dictado sentencia. El primer ministro ha rechazado todos los cargos que se le imputan.

En la carta, Trump afirma que escribe a Herzog en un "momento histórico, ya que juntos acabamos de garantizar la paz que se ha buscado durante al menos tres mil años".

"Por la presente, le pido que indulte totalmente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de ", añade.

"Aunque respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí (...) creo que este 'caso' contra Bibi (...) es un e injustificado", dice la carta.

Netanyahu y su esposa Sara están acusados de aceptar más de 260 mil dólares en artículos de lujo, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

A Netanyahu también se le acusa de intentar negociar una cobertura más favorable por parte de dos israelíes en otros dos casos.

"El presidente Herzog tiene en muy alta estima al presidente Trump y sigue expresando su profunda gratitud" por su "apoyo inquebrantable" a , añadió el comunicado de la oficina del presidente.

Durante su actual mandato, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu trató de reformar el sistema judicial, un intento que provocó masivas en el país. Sus críticos le acusaron de querer debilitar a los tribunales.

