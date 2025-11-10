Más Información

Nueva York. El presidente estadounidense, , ha indultado de manera preventiva al exalcalde de Nueva York y a otros acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Ed Martin, abogado especializado en indultos del gobierno, publicó la noche de este domingo en su perfil de X una lista con el nombre de decenas de personas a las que Trump ha concedido el "total, incondicional y completo".

Entre ellos se encuentra Giuliani, que saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990 en la ciudad de como fiscal antes de ser elegido alcalde, cargo que desempeñó durante dos mandatos (1994-2001).

En los últimos años, su figura se vio perjudicada por difundir sobre las elecciones de 2020, en las que, según su visión, Trump, de quien fue asesor en su primer mandato, perdió por amaño en el recuento.

Giuliani se enfrenta actualmente a cargos estatales en Arizona por interferencia electoral, y en 2023 fue declarado culpable de difundir información falsa sobre trabajadores electorales de , lo que le resultó en una multa de más de 145 millones de dólares. Quedó inhabilitado para la práctica de la abogacía en Nueva York, por su defensa de las falsas afirmaciones de en 2020.

Además de Giuliani, en la lista de indultados se encuentra Sidney Powell, abogada de Trump que en 2023 se declaró culpable de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia, así como John Eastman, que asesoró al líder republicano durante su en 2020.

Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca durante parte del primer mandato de Trump, también ha recibido el perdón del mandatario, tras ser acusado de presionar a funcionarios estatales en Georgia para favorecer al ahora presidente.

"Esta proclamación termina con una injusticia nacional grave perpetrada en la población americana tras las de 2020 y continúa con el proceso de la reconciliación nacional", se lee en el documento.

No obstante, estos indultos son preventivos, pues solo se aplican en y ninguno de los nombres que figuran en la lista tienen casos abiertos en la vía federal.

