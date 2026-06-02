El lunes 1 de junio se llevó a cabo la graduación del nivel secundaria y preparatoria de The Learning Club, la escuela privada que forma parte de la estructura del Club América en Fuerzas Básicas, enfocada en los jóvenes que viven en Casa Club.

The Learning Club está ubicada dentro de las instalaciones del club (con un área específica para los jóvenes recién construida) y, aunque todos los jugadores que viven en Casa Club estudian ahí, el colegio también recibe a otros jóvenes que forman parte de fuerzas básicas, pero viven fura del Nido

La única condición para formar parte de la escuela es pertenecer oficialmente a la estructura deportiva del club. No está abierta al público y no tiene ningún costo para los alumnos; América asume la inversión completa en la formación académica de sus juveniles.

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The Learning Club tiene niveles de secundaria y preparatoria. FOTO: ESPECIAL

Ayer se realizó la graduación de secundaria y preparatoria; siendo el nivel secundario la primera generación mixta con jugadoras Sub-15 Femenil y jóvenes de Básicas.

En secundaria 34 niñas y niños recibieron su diploma; en el grado de preparatoria fueron 15 jóvenes los graduados.

Por su parte, la escuela puede recibir hasta 120 estudiantes, lo que permite al club extender esta oportunidad a más jóvenes, más allá de quienes residen en sus instalaciones. Actualmente la Casa Club azulcrema tiene 80 niños viviendo en Coapa.

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