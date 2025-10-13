Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por la explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Defensa despliega maquinaria pesada en Plan DN-III-E por intensas lluvias; trabaja en Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó

Suspenden clases una semana en 41 municipios de Veracruz tras inundaciones

Jerusalén. El mandatario estadounidense, , pidió este lunes al presidente israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro de su país, , en su juicio por corrupción.

"¿Por qué no le concede un indulto a Netanyahu?", preguntó Trump a Herzog en su intervención este lunes ante el Parlamento israelí (Knéset) durante su visita a Israel en el marco de la firma del plan de paz entre el país hebreo y .

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos mil y dos mil, por fraude y , y el cuatro mil, por soborno, fraude y abuso de confianza.

"¿A quién le importan unos cigarros y champán?", dijo Trump refiriéndose al caso mil, que lo acusa de recibir costosos regalos lujosos (entre los que figuran puros y champán) del empresario Arnon Milchan entre 2007 y 2016, a cambio de favores relacionados con intereses comerciales y la obtención de visados.

El presidente estadounidense aseguró que Netanyahu es "un buen hombre" y admitió que esta solicitud a Herzog no figuraba en su discurso, pero consideró que "tiene mucho sentido" hacer la petición.

"Resulta que este caballero de aquí me cae bien", dijo Trump refiriéndose al primer ministro israelí.

El presidente Israelí ya avanzó durante una entrevista con la radio del Ejército a finales de septiembre que está abierto a conceder el indulto a Netanyahu.

"Si me solicitan que conceda un indulto, lo consideraré", dijo Herzog, asegurando que ya había tratado de que su defensa y la Fiscalía llegarán a un acuerdo sobre los tres casos abiertos contra el jefe del Gobierno.

Desde diciembre de 2024, Netanyahu comparece dos veces a la semana en el en , si bien pasará a testificar tres veces a la semana desde noviembre para acelerar el proceso.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de procesado mientras ejerce el cargo.

