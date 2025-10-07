Pachuca.- Por los delitos de allanamiento de morada y abuso de confianza, fue denunciado el párroco Héctor López, encargado de la parroquia de San Felipe de Jesús, ubicada en el municipio de San Felipe Orizatlán, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la denuncia interpuesta en la carpeta de investigación NUC-5/2025-01340, iniciada por el Ministerio Público Álvaro Ramírez, una mujer identificada con las iniciales M.A.S. acusó que el párroco comenzó a acosar a su familia hace varios meses, luego de que presuntamente acudiera a visitar a su madre enferma.

Indicó que, bajo el pretexto de conocer el estado de salud de la mujer, desde septiembre del año pasado el sacerdote empezó a visitar su domicilio. Sin embargo, desde un inicio se comportaba de manera agresiva y prepotente.

Señaló que las visitas continuaron hasta mayo de este año, periodo en el que el clérigo acudía sin previo aviso y exigía ingresar al domicilio. Finalmente, relató que le pidió cesar sus visitas y el hostigamiento.

Esto, aseguró, originó una conducta más agresiva del sacerdote, quien en una ocasión acudió acompañado de dos personas más y aprovechó que la denunciante no se encontraba en su domicilio.

El padre Héctor entró de manera arbitraria a la vivienda y se dirigió de inmediato a la habitación de la madre enferma, quien se encuentra postrada en cama.

La denunciante acusó que, a pesar de que la mujer padece diabetes, el sacerdote y sus acompañantes la obligaron a comer pastel, lo que puso en riesgo su salud.

M.A.S. señaló que ese día al llegar a su domicilio encontró a su madre sumamente alterada, por lo que exigió la salida del sacerdote y de sus acompañantes, para posteriormente iniciar la denuncia correspondiente.

También solicitó medidas cautelares ante el temor de sufrir alguna represalia por parte del párroco o de sus allegados, y exigió que la investigación determine por qué éste pretendía que su madre abandonara el domicilio.

aov/cr