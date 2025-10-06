Más Información

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Sheinbaum condena violencia en marcha del 2 de octubre; buscan afirmar que la 4T reprime como el gobierno del 68, acusa

Sheinbaum condena violencia en marcha del 2 de octubre; buscan afirmar que la 4T reprime como el gobierno del 68, acusa

Cae "Don José"; líder criminal detenido en Durango pertenece a “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”

Cae "Don José"; líder criminal detenido en Durango pertenece a “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”

UNAM anuncia conclusión de revisión del pliego petitorio de CCHs; regresan a clases 38 planteles

UNAM anuncia conclusión de revisión del pliego petitorio de CCHs; regresan a clases 38 planteles

Caen narcomenudistas "Duro" y su hermano; pertenecen a “Fuerza Antiunión”, rival de "La Unión Tepito"

Caen narcomenudistas "Duro" y su hermano; pertenecen a “Fuerza Antiunión”, rival de "La Unión Tepito"

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Atenas. La activista sueca ha denunciado este lunes que "Israel está intentando eliminar a una población entera", a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la que han sido deportados por Israel tras haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

"Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló Thunberg ante los medios en el aeropuerto, donde los integrantes de la Flotilla fueron recibidos por cientos de personas con banderas palestinas y pancartas contra el "".

La activista sueca señaló que la comunidad internacional debe poner en foco en que "mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva" para intentar "eliminar una población entera", ha violado el derecho internacional al impedir que la que llevaba la Flotilla entrara en el enclave, donde, dijo, "la gente se está muriendo de hambre".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció en su cuenta de 'Χ' que deportó este viernes a "171 provocadores de la Hamas-Sumud flotilla" en vuelos hacia Grecia y Eslovaquia.

Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

"Ningún rincón del mundo está libre sin una Palestina libre" y "ninguna cooperación con el Estado asesino de Israel", se podía leer en una de las pancartas que levantaron los manifestantes dentro del aeropuerto.

Muchos de los activistas, incluida Thunberg, pernoctarán en Atenas, ya que no hay vuelos este lunes hacia sus países de origen.

Thunberg señaló en sus declaraciones que los Estados tienen la obligación legal de actuar para evitar que se produzca un genocidio, lo que significa "poner fin a la complicidad, ejercer una presión real y detener las transferencias de armas" a Israel.

"No estamos viendo eso, no estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos. Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos", acentuó la activista, quien añadió que nunca comprenderá "cómo los seres humanos pueden ser tan malvados como para matar de hambre deliberadamente a millones de personas".

Thunberg acusó a los gobiernos de no ser ni siquiera "capaces de impedir que se cometan los peores crímenes de guerra. Lo que pretendíamos con la Flotilla Global Sumud era dar un paso al frente cuando nuestros gobiernos no cumplían con su obligación legal".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo