Un manifestación estudiantil convocada con el lema "Paremos el genocidio al " congregó este jueves a 4 mil jóvenes en Madrid, según informaron las autoridades, para apoyar una huelga de alumnos y protestar contra la detención de los activistas de la flotilla Global Sumud que avanzaba hacia la .

"Pararlo todo para parar el genocidio" decía la pancarta que abría la manifestación, además de otras con lemas como "All the eyes on the Sumud Global flotilla", "" y los cánticos a favor de la lucha del pueblo palestino.

La movilización fue convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), una organización de alumnos de izquierda de las enseñanzas medidas, que anima a la comunidad educativa, organizaciones juveniles y sindicatos a "levantarse contra el genocidio sionista" en decenas de localidades españolas.

También estudiantes de institutos y universidades de Barcelona salieron a la calle hoy provistos de banderas palestinas para denunciar el "ataque" israelí a la flotilla y reivindicar la necesidad de "pararlo todo" mediante una huelga general.

Según el manifiesto del SE, el pueblo palestino está siendo "exterminado" y, tras dos años de "genocidio", el "gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales".

Los participantes en la manifestación convocada este jueves en Madrid por el Sindicato de Estudiantes. Foto: EFE
Los participantes en la manifestación convocada este jueves en Madrid por el Sindicato de Estudiantes. Foto: EFE

Además, sostiene que se está produciendo una "limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía".

Israel detiene a activistas de la flotilla humanitaria

La protestas se producen después de que fueran interceptados los barcos de la flotilla humanitaria que avanzaba hacia Gaza y varios de los activistas fueran detenidos. Entre ellos, según el Ministerio de Exteriores israelí, hay 30 españoles.

Por otro lado, los manifestantes también acusan al Gobierno español, formado por una coalición de izquierdas, de utilizar un "doble lenguaje" y piden que rompa inmediatamente relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel.

Unas 1.200 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas en territorio israelí por el brazo armado del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre de 2023, a lo que el Gobierno de Israel reaccionó con una gran ofensiva militar que ha causado más de 66.000 muertos y de 168.000 heridos en Gaza, según datos del Ministerio gazatí de Sanidad.

