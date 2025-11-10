Más Información

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

"Cuando salí de mi casa sentí el frío": capitalinos enfrentan las bajas temperaturas con chamarra, suéter y gorro

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Inicia jornada masiva de vacunación en Ciudad Universitaria ante temporada invernal

Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

Corte Suprema de EU rechaza revertir fallo que legalizó matrimonio igualitario; Kim Davis pierde apelación

Nueva York. La audiencia del narcotraficante mexicano , líder de e hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, fue aplazada del 13 de noviembre al 1 de diciembre.

La juez que supervisa el caso, Sharon Johnson Coleman, indicó en un documento publicado este lunes que vuelve a posponer la vista para Guzmán, que habría tenido lugar este jueves en un tribunal federal de .

Esta es la tercera vez que se pospone esta audiencia, que ya se aplazó del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

El pasado julio, , otro de los hijos de El Chapo y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Del mismo modo, en agosto el narcotraficante mexicano , cofundador y líder histórico del , se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

