Aguascalientes, Ags.- Después de años de lucha ambientalista, el ayuntamiento de Aguascalientes aprobó la compra a empresarios de los terrenos La Pona para su preservación como bosque urbano, y con la expectativa de que sea declarada Área Natural Protegida.

La adquisición de los terrenos de La Pona, también llamada “La Mezquitera”, se autorizó con el voto a favor de doce ediles del PAN y PRI, y la oposición de sus homólogos de Morena.

Ese lugar es identificado como un lugar de recarga de mantos acuíferos y el principal pulmón verde de la ciudad.

Ayuntamiento de Aguascalientes adquiere terrenos de La Pona; impulsará su declaratoria como área natural protegida. Foto: Especial.

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“La Pona es un bosque urbano de casi 40 hectáreas, no solo es el área de la mayor reserva de agua del municipio, incluso del estado, sino que también es una zona para evitar inundaciones”, dijo el presidente municipal Leonardo Montañez Castro.

Por muchos años, grupos de la sociedad civil se mantuvieron en pie de lucha y en múltiples ocasiones advirtieron que el parque La Pona, ubicado en el oriente de la capital, corría el riesgo de convertirse en fraccionamientos habitacionales y zonas comerciales.

El alcalde informó que las empresas propietarias de los terrenos (3) pedían 105 millones de pesos por los predios, y después de negociaciones la compraventa se concretó en 101 millones de pesos, y previamente pagaron 4 millones de pesos que adeudaban del predial.

El Ayuntamiento de Aguascalientes busca impulsar la declaratoria como área natural protegida. Foto: Especial.

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El alcalde dijo que en un par de semanas se formalizará la transacción para que se puedan firmar las escrituras para que todo quede en orden, porque La Pona será un patrimonio de todos, no solo del municipio, sino que es un proyecto de talla estatal.

Montañez Castro expuso que se trabajará en el rescate de La Pona con apoyo de ambientalistas, con un plan de manejo para su cuidado, y adelantó que se realizarán las gestiones para su declaratoria de área natural protegida por parte de la federación. “Hemos dado el primer paso”. Dijo que esa área no solo será una zona de esparcimiento, sino que es una fuente de vida y de salud.

Las familias pueden ir y buscar esparcimiento, salud física y salud emocional, es un pulmón grande de casi 400 mil metros cuadrados. Dijo que se hará una ruta para que sea un Área Natural Protegida y con ello garantizar que las próximas generaciones tengan un lugar de esparcimiento dentro de la ciudad, y adelantó que convocará a las universidades, ambientalistas y todos los habitantes de la ciudad para abrazar el gran proyecto.

Ayuntamiento de Aguascalientes adquiere terrenos de La Pona; impulsará su declaratoria como área natural protegida. Foto: Especial.

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