Hermosillo, Sonora. - Hermosillo se posicionó en el tercer lugar nacional del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, dentro de la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), destacó Oscar Gastélum Donnadieu, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE).

Explicó que en la administración que encabeza el presidente municipal Antonio Astiazarán, la capital sonorense se ubicó únicamente por debajo de Querétaro y Guadalajara, superando a importantes ciudades como Saltillo, Monterrey, Mérida y Ciudad de México. Este resultado coloca a Hermosillo entre las urbes con mejores condiciones para el desarrollo económico y la atracción de inversiones en el país.

Lee también A 21 años de la desaparición de Adela Yazmín; su madre vuelve al último lugar donde fue vista en Torreón

El funcionario municipal explicó que el ICU evalúa factores como la productividad, infraestructura, innovación, mercado laboral, seguridad, desempeño gubernamental y calidad de vida en las ciudades, indicadores que determinan su capacidad de generar oportunidades de crecimiento y bienestar para sus habitantes.

Resaltó que Hermosillo forma parte del grupo de ciudades con nivel de competitividad alto, lo que refleja el trabajo coordinado entre gobierno, sector productivo, instituciones educativas y sociedad para fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleo.

El titular de la AMDE mencionó que un buen posicionamiento en este tipo de evaluaciones suele traducirse en una mayor capacidad para atraer empresas, proyectos de infraestructura y talento especializado.

dmrr/cr