Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó el banderazo de salida al Operativo Vacaciones de Verano 2026, en el cual participarán 2 mil 732 elementos de la policía estatal vigilando principales sitios turísticos y carreteras.

Desde Palacio de Gobierno, el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que en esta estrategia que concluirá el 31 de agosto participa Protección Civil, Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM), la policía estatal y las fuerzas armadas, para preservar el orden público, garantizar la seguridad de la población y mantener la paz social en el territorio.

Durante este periodo, los elementos vigilarán 12 Pueblos Mágicos (Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Juan Teotihuacán-San Martín de las Pirámides, Tepotzotlán, Tonatico, Valle de Bravo y Villa del Carbón) y 25 Pueblos con Encanto (Acolman, Amanalco, Amecameca, Ayapango, Axapusco, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Jiquipilco, Jocotitlán, Lerma, Nopaltepec, Ozumba, Papalotla, Polotitlán, San Felipe del Progreso, Sultepec, Temascalcingo, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Tonatico, Zacualpan y Zinacantepec).

Además de 132 centros turísticos y de esparcimiento, incluyendo la realización de patrullajes y cordones de seguridad en 21 rutas turísticas, sobre carreteras y las principales vías de acceso.

Tan sólo la SSEM desplegará a 2 mil 732 elementos, 780 unidades diversas, 25 binomios canófilos, 25 equinos, 20 drones y un helicóptero para patrullar los sitios.

A este despliegue, Cristobal Castañeda comentó que se incorporarán los efectivos que disponen las Direcciones de Seguridad Pública Municipales y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina.

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“Estamos listos para dar inicio al Plan Operativo Vacaciones de Verano 2026 que pondremos en marcha a partir de esta fecha y hasta el 31 de agosto mediante la ejecución coordinada con los tres órdenes de gobierno, con el fin de preservar la seguridad de los vacacionistas, realizando acciones con estricto apego a la ley, manteniendo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos”, expresó.

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