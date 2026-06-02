Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reaccionó este día en relación a el anuncio que hiciera el senador Javier Corral Jurado, donde informó que desiste a la impugnación de investigación en su contra, con un “espero se el esté acabando el 20”.

“Hasta que alguien le dijo algo, ¿no?. Siempre tan, según él, tan valiente, tan entrón, tan justo, absoluto, honesto. Él sabe que tiene más de diez años persiguiendo a una servidora, y bueno espero que se le esté acabado el 20”, refirió Maru Campos este día en Chihuahua.

Lo anterior luego de que el exgobernador Corral informara en un comunicado junto con sus abogados, que desistió a la impugnación de la investigación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el intento de detención en agosto del 2024.

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Esta demanda se llevaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGR).

Sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre una supuesta injerencia extranjera en el país y en la política interna, la gobernadora de Chihuahua, aseguró que eso no pasaría y que la verdadera injerencia sería del crimen organizado.

“Está muy lejano eso, claro que no, y los mexicanos no lo permitiríamos. Injerencia más bien del crimen organizado, es de donde tenemos que cuidarnos”, aseguró.

LL