El Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM, por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por el destino de la Colección Gelman, pues consideran que además de ser un caso crucial por la relevancia patrimonial de las obras de arte, también es ejemplo de “los riesgos que corre el patrimonio artístico y la habilidad de las instituciones para protegerlo en la economía globalizada actual”.

El CIMAM indica en su sitio web que en el acuerdo de cinco años firmado entre los dueños de la colección (la familia Zambrano), Fundación Banco Santander y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) “no incluye acuerdo explícito para el regreso de las obras” a México, hecho que ha causado revuelo entre el gremio.

Tras seguir el caso, el Comité indica que las protestas nacionales e internacionales para evitar la salida de la colección –que tiene cuadros de María Izquierdo, Frida Kahlo, David Alfaro Sigueiros, Jose Clemente Orozco y Diego Rivera, artistas con declaratoria de monumento artístico– pueden deberse a una comunicación insuficiente con respecto al acuerdo.

Lee también Umberto Eco, Caravaggio y Alessandro Baricco: así será la participación de Italia en la FIL Guadalajara

“Claridad no sólo es responsabilidad de las instituciones públicas, también debería ser exigida a individuos y organizaciones privadas que posee, y por lo tanto son responsables, de patrimonio cultural”, se lee en el documento.

Ante la situación, el Comité considera que para mayor claridad, se debería pedir compromisos objetivos con los privados, así como revisar la legislación para identificar sus limitaciones y ver si requiere una actualización o revisión.

[Publicidad]

“La responsabilidad hacia el patrimonio cultural aplica tanto para los dueños públicos como para los privados, y garantizar su preservación no puede separarse de respetar los aspectos inmateriales y simbólicos de obras que pertenecen al imaginario colectivo y tienen especial relevancia en ese contexto en específico”, indicó la organización internacional presidida por la mexicana Amanda de la Garza.

Lee también Con "Falstaff", MOS celebra 20 óperas

Aunque el CIMAM celebra el reciente anuncio de que la exposición volverá al país en 2028, considera que "aún hay mucho por reflexionar y aprender de esta situación. Especialmente luego de la noticia de la semana pasada sobre que la Suprema Corte de Justicia de México ha accedido a evaluar su la ley que protege las obras de Frida Kahlo desde 1984 y previene su salida permanente del país infringe el derecho de la propiedad privada”.

[Publicidad]

Al final, el CIMAM reflexiona sobre la relación del tema con el colonialismo, pues recuerda que en el pasado y en la actualidad, el patrimonio de países colonizados se han llevado a países colonizadores como “trofeos” y que debido al elevado valor de mercado de este tipo de obras, sólo coleccionistas e instituciones de primer mundo son quienes pueden adquirirlo, provocando “una dislocación cultural masiva”.

“La legislación podría ayudar en esto, y esa es la responsabilidad del estado, pero las leyes no son suficientes. Responsabilidad institucional e individual también son fundamentales y la ética no puede separarse del profesionalismo. Trasladar obras de arte puede tener algunos beneficios culturales, pero tiene sentido siempre preguntarse qué es lo que se está dejando atrás. En un mundo globalizado, nuestras acciones como estados, instituciones e individuos tienen consecuencias más allá de nuestro entorno directo y nuestro sentido de responsabilidad debería crecer en consecuencia. El patrimonio y su preservación siempre será un asunto de interés público y debemos tener espacios para discutir sus fines, su relevancia y su destino”, concluye el posicionamiento de CIMAM.

Lee también Rejuvenecido, el Museo Franz Mayer cumple 40 años

[Publicidad]