El Museo Franz Mayer cumplió 40 años el pasado 15 de julio y está lejos de tener una crisis de edad, pues su aniversario llega en uno de sus mejores momentos e incluso en un proceso de rejuvenecimiento que va desde sus audiencias, contenidos, hasta el cambio de identidad visual que está desarrollando el recinto especializado en diseño y artes aplicadas.

“Me emociona llegar al 40 aniversario con un museo tan vivo, tan cercano a sus comunidades y audiencias”, dice en entrevista Giovana Jaspersen, directora del museo desde 2023.

El equipo del museo lleva reflexionando sobre la edad desde hace tiempo, pues uno de sus logros actuales ha sido bajar el grupo etario de sus visitantes: pasó de que el promedio de edad de los asistentes fuera mayor a 50 años a entre 20 y 30 años. Esto también les ha hecho ver que quienes trabajan en el museo ya no entran en el rango de audiencia principal.

“Eso implica también hacerse preguntas en relación a nuestra programación, nuestras exposiciones, el tono de los mensajes, la manera en la que la principal audiencia utiliza el espacio, se vincula con el espacio, con las colecciones, con las exposiciones, también la forma en la que se comunica con nosotros”, reconoce Jaspersen.

Un ejemplo de este replanteamiento es la exposición Durero. El primer artista viral, una de las dos exposiciones que el Franz Mayer presenta como parte de su aniversario y un “simbólico regreso al origen del museo”.

Esta es la primera vez que el museo exhibe su colección completa sobre Durero, que con cerca de 40 obras se convierte en la más importante de América Latina. En este recorrido se aborda la “viralidad” que alcanzó el artista renacentista gracias a la imprenta.

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Con esta exposición el museo ahora se aventura a manejar un tono juguetón en sus textos de sala, uno que es muy propio de las redes sociales y la generación Z —hasta usan emojis— para contar a las nuevas generaciones que Durero fue pionero en temas vigentes y de la cultura visual, el personal branding, y la circulación masiva de imágenes.

La innovación no termina con el cambio de tono —que no por relajado deja de ser riguroso y contar con investigaciones hechas por el equipo curatorial—, pues para aclarar dudas es el propio Albrecht Dürer quien atiende a la audiencia, todo gracias a una instalación hecha con Inteligencia Artificial.

La otra exposición de aniversario es Alemania. Revoluciones de arte y ciencia, donde la colección permanente del museo muestra una nueva cara al mostrar piezas inéditas, como sus papeleras alemanas de 1500, mapas, dibujos de viaje, baúles de Villa Alta y objetos decorativas de plata que, después de tanto tiempo, finalmente salieron de sus bodegas.

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Además, la colección de Franz Mayer —banquero que estaba motivado por recolectar “objetos bellos”— dialoga con obras de arte contemporáneo con mecanismos tecnológicos que fueron creados por artistas alemanes como Alicja Kwade y Gregor Hildebrandt.

El cambio de identidad visual, para el que el museo lanzó una convocatoria y ya seleccionó a los cinco finalistas, también forma parte de las celebraciones. De 241 aplicantes, los estudios de diseño The Branding People, Futura, Estudio Diego Feijóo, Martín Gorricho y Taller A.M. son los elegidos para recibir un estímulo económico y crear su propuesta. El estudio ganador, que se anunciará en octubre, será contratado para renovar la imagen del museo.

Otro proyecto de aniversario es la publicación de catálogos de sus exposiciones actuales, así como uno sobre un estudio de materiales de la colección realizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

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La celebración por el cumpleaños del Museo Franz Mayer continuará con su noche de museos el próximo 29 de julio con su fiesta con temática de “chavorrucos”, donde habrá música, actividades y se invita al público a asistir con su mejor atuendo noventero, para así tener acceso al descuento de 2x1 en la entrada.

“Esta ha sido la gran reflexión: cómo seguimos haciendo un museo como una promesa de futuro que pueda ser a perpetuidad”, concluye Jaspersen.

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