Al robar camiones de carga se volvió más frecuente que el crimen organizado involucre a la población de pequeñas localidades para que actúe como escudo y evite que la autoridad rescate la mercancía y los tráileres, advirtieron empresarios y analistas consultados por EL UNIVERSAL.

Los registros de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) colocan a Puebla como la entidad con más atracos al autotransporte de carga durante el mes pasado, al concentrar uno de cada cuatro robos en el territorio mexicano.

Fuente: Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular.

Empresarios señalan “puntos críticos” en el estado, que gobierna el morenista Alejandro Armenta Mier, donde reportan más casos de quema de llantas y material inflamable a orillas de la carretera, así como la presencia de mujeres y niños de comunidades como San José Cuyachapa, en el municipio de La Esperanza, que impiden el ingreso de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos que buscan recuperar lo robado.

Para el sector del autotransporte de carga, se convirtió en “un tema recurrente” en el tramo de Puebla a Cumbres de Maltrata y Puebla a La Esperanza.

Desde que comenzó el año y hasta principios de julio se contabilizaron 40 casos en esos tramos en los que no se pudo recuperar ni el contenedor ni el tractor, cifra que es casi el triple de los 15 que se registraron en 2025, de acuerdo con la delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Puebla (Canacar Puebla).

“El 3 de julio pasado robaron una unidad en San José Cuyachapa y se tenía la ubicación donde estaba la unidad, por lo que intervinieron la Guardia Nacional y la Fiscalía de Puebla para poder recuperarla, pero la gente del municipio no dejó que entraran las autoridades. Pusieron a mujeres y niños para hacer una valla y no dejaron que entraran a recuperarla”, dijo el delegado de Canacar Puebla, Manuel Enrique Rodríguez González.

[Publicidad]

En entrevista con El Gran Diario de México, recordó que en esos casos la autoridad argumenta que no pueden recuperar la unidad “porque hay un tema social, pero en realidad ya es un tema recurrente en los que interviene la gente de municipios como La Esperanza y de la población de San José Cuyachapa que no dejan que la autoridad ingrese”.

Falsos retenes

Se detectó un predio en la región donde, presuntamente, hay diversas unidades robadas por gente que puso falsos retenes y se trasladaron a poblaciones con bodegas y predios clandestinos para esconderlas y evitar la recuperación.

Rodríguez González dijo desconocer si existen casos en otros estados donde también participen las comunidades, en complicidad con el crimen, para robar al autotransporte de carga.

[Publicidad]

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, opinó que la participación de las comunidades con el crimen organizado implica complicidad.

“Se busca que el delito quede impune y eso hace a toda la comunidad delincuente”, comentó.

Agregó que pareciera que las comunidades se sienten relegadas y quieren hacer justicia, pero estamos ante un delito que queda impune.

[Publicidad]

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, explicó que “cuando falta de Estado de derecho tienden a incrementarse los delitos, porque si roban y no pasa nada es un incentivo para hacerlo”.

“Eso de que hay comunidades que roban o ayudan al delincuente a robar, bajo la justificación de que viven en pobreza, es de las falacias más grandes”, dijo a este diario.

“Esas acciones y la falta del Estado de derecho asustan a la inversión y hacen que la gente sea más pobre”, añadió el líder del CNA.

[Publicidad]

Uso de tecnología

La ANERPV reporta que más de la mitad de los robos al transporte a escala nacional se llevan a cabo entre las 12 y 0 horas.

El secretario de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis), Óscar de la Cruz, expuso que los delincuentes tienen diferentes métodos de inhibición de equipos de GPS.

Llevan a cabo bloqueos y obligan a que el operador frene el tráiler para bajarlo de la unidad, pero con tecnología se logran encontrar los camiones.

[Publicidad]

Si se reporta el robo hasta 30 minutos después de lo ocurrido, hay 98% de posibilidad de recuperar el vehículo y mediante un operativo conjunto con la Guardia Nacional se rescata 70% de la mercancía, pero si no hay aviso oportuno se pierde 98% de la carga.

El integrante de la Amesis detalló que lo que más se roban son abarrotes, electrónicos, medicinas y perecederos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.