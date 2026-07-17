Con el Falstaff, de Giuseppe Verdi, el MOS México Ópera Studio celebra siete años de trabajo ininterrumpido en Monterrey y la puesta en escena de 20 óperas.

“Generar 20 montajes de ópera en un plazo de siete años es un logro importante. Decidimos que para celebrar esos 20 títulos, lo lógico era aproximarnos a Verdi porque era el único gran compositor que no había pasado dentro del repertorio de nuestras producciones. Es decir, hemos trabajado puestas en escenas de Puccini, Bellini y Bizet. Hemos pasado por compositores contemporáneos y por compositores mexicanos, pero justo nunca habíamos abordado a Verdi. Tanto Alejandro Miyaki, director concertador, como yo, consideramos que Verdi es el compositor más grande de la historia de la ópera”, afirma Rennier Piñero Lobo, director y encargado de la puesta en escena del Falstaff y maestro del MOS.

El otro germen del proyecto fue, continúa Piñero, que desde septiembre de 2025 tienen en el México Ópera Studio a Gerardo de la Torre como maestro residente. De la Torre es, además, un barítono regiomontano que ha realizado mucha carrera en Estados Unidos y que ahora se estrena con una producción en Monterrey al ser parte del Falstaff: “Él ya ha cantado Falstaff. De manera que para esta vigésima producción integramos al maestro Gerardo, a los maestros que dirigimos el MOS y a egresados”. Entre los egresados del programa, los talentos de esta generación del México Ópera Studio, destaca el nombre de la soprano Valeria Vázquez.

El logro de llevar a escena 20 óperas en tan poco tiempo va dejando, montaje a montaje, una experiencia acumulada: “Va permitiendo que la organización madure en tiempos, en eficiencia, en efectividad. Y también va forjando un sello que obviamente tiene como punto de partida a las personas al frente del proceso de dirección artística, pero también genera una forma de trabajar de cara a los elencos, de cara a entender el trabajo musical desde la palabra, desde el concepto dramático y desde los conflictos que se encierran. De alguna manera ha ido generando una forma distinta de exhibir y entender la escena para la ópera”.

Al preparar este Falstaff un tema crucial que el equipo creativo buscó desentrañar fueron las ideas que el personaje de Shakespeare, bajo la luz del libretista Arrigo Boito, resonaron en un Verdi octogenario, ¿qué hizo que entre un mar de personajes él se inclinara por éste?, concluye Piñero. El Falstaff puede verse hoy y mañana en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey.

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