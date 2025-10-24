La senadora Carolina Viggiano Austria, presentó una iniciativa para reformar el artículo 41 de la Constitución con el propósito de establecer la violencia política contra las mujeres en razón de género como causal de nulidad en procesos electorales federales y locales.

La propuesta de la senadora del PRI busca añadir un inciso d) a la fracción VI del artículo 41 constitucional, de modo que la violencia política contra las mujeres en razón de género se considere una violación grave, dolosa y determinante para declarar la nulidad de una elección.

“Garantizar elecciones libres de violencia es una obligación del Estado. La democracia no puede edificarse sobre el miedo ni la agresión hacia las mujeres. Esta reforma pretende fortalecer la justicia electoral y consolidar un sistema político igualitario y libre de violencia”, afirmó Viggiano Austria.

La legisladora explicó que, a pesar de los avances alcanzados en materia de paridad como el hecho de que actualmente el 50.2% de las curules en la Cámara de Diputados están ocupadas por mujeres y 13 de las 32 entidades federativas cuentan con gobernadoras, todavía persisten conductas de discriminación, agresiones y violencia sistemática que buscan frenar la participación femenina en la vida pública.

La priista destacó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, 560 personas han recibido sanciones por cometer este tipo de actos. Sin embargo, señaló que la magnitud del problema requiere medidas más firmes para eliminar la impunidad.

Recordó casos emblemáticos, como el de Iliatenco, Guerrero, donde en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló una elección municipal por violencia política de género contra una candidata indígena, precedente que demuestra la urgencia de incorporar este principio en la Constitución.

