Más Información

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, , encabezó una reunión de evaluación y seguimiento con las estructuras de los 32 Comités Directivos Estatales del partido.

A los dirigentes estatales y a los liderazgos de los sectores y en todo el país les aseguró que en el “estamos firmes, listos, unidos y decididos a competir con el apoyo de nuestra militancia y de las familias mexicanas”.

Durante el encuentro, celebrado de manera virtual, el senador y dirigente nacional del tricolor sostuvo que “somos el partido de la gente”.

Lee también

Alejandro "Alito" Moreno se reúne con dirigentes del PRI de los 32 estados (23/10/2025). Foto: Especial
Alejandro "Alito" Moreno se reúne con dirigentes del PRI de los 32 estados (23/10/2025). Foto: Especial

Al informar de la reunión, en un mensaje publicado en sus redes sociales, Alejandro Moreno destacó que el PRI es un partido que trabaja todos los días en el territorio, con el pueblo de México, escuchando, atendiendo y resolviendo.

Sostuvo que el partido tricolor trabaja con capacidad, con organización y, sobre todo, con valentía y cercanía, y les demandó ir “con todo, porque luchar por México vale la pena. Porque sabemos gobernar. Porque podemos devolverle el rumbo al país. Y porque tenemos con qué defender la Patria”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]